Wegen nicht bezahlter 2,50 Euro ins Gefängnis

Stuttgart.Sie sind Schwarzfahrer, haben Online-Bestellungen, Heizöl oder Bußgelder nicht bezahlt, weil das Konto leer war. Mahnungen und amtliche Schreiben ignorieren sie, daheim stapelt sich ungeöffnete Post. Oft sind sie in schwierigen sozialen Lagen oder bekommen ihr Leben nicht in den Griff. Sie sind bestenfalls Kleinkriminelle – aber weil sie verhängte Geldstrafen nicht bezahlen, droht ihnen Gefängnis. Jeden Monat sitzen in Baden-Württemberg rund 500 Menschen mit einer solchen Vorgeschichte eine Ersatzfreiheitsstrafe ab, obwohl sie aufgrund ihrer Delikte eigentlich nichts im Gefängnis verloren haben.

Und nicht selten treibt sie die Haft noch tiefer in eine prekäre Lage. Mit einem zu Jahresbeginn über die Bewährungs- und Gerichtshilfe (BGBW) landesweit gestarteten Projekt des baden-württembergischen Justizministeriums bekommen diese Menschen nun eine zweite Chance. Ziel ist die Vermeidung einer Haftstrafe und die Vereinbarung einer Ratentilgung der Schuld oder die Ableistung gemeinnütziger Arbeit.

Pilotprojekt in Mannheim

Künftig wird die BGBW, die landesweit in neun Außenstellen präsent ist, von der Staatsanwaltschaft in Marsch gesetzt, wenn ein Geldstrafenschuldner nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Ladung zum Strafantritt reagiert. Zwei Anläufe unternehmen die Mitarbeiter, um in Kontakt mit Schuldnern zu kommen und ihnen die Lage zu erklären.

Vorausgegangene Pilotprojekte in Mannheim und Tübingen zeigen Erfolg: Nach Gesprächen durch die Bewährungs- und Gerichtshelfer wurden in 296 von 504 Fällen Tilgungsvereinbarungen abgeschlossen und so knapp 3000 Ersatzhafttage vermieden.

Die meisten Strafen betrafen dabei kleinere Betrugsfälle, Diebstahl, Leistungserschleichung und Straßenverkehrsdelikte. Vom Projekt ausgeschlossen sind Verurteilte, die bereits Ersatzfreiheitsstrafen verbüßt haben, Gewalt- und Sexualstraftäter und Verurteilte, die aggressive Neigungen oder einen Reichsbürgerbezug aufweisen.

„Die Betroffenen wurden zu Geldstrafen verurteilt, dennoch droht am Ende Gefängnis“, sagt Justizminister Guido Wolf (CDU), der das Projekt auf den Weg gebracht hat. „Oft zahlen die Menschen aus reiner Überforderung oder aus Unkenntnis der Tilgungsmöglichkeiten nicht. Aber auch die kurzen Gefängnisaufenthalte sind für Betroffene oft mit weitreichenden Folgen verbunden. Und mit enormen Kosten für den Staat“, so Wolf . Jeder Hafttag kostet den Steuerzahler rund 120 Euro. Dazu kommen die zusätzliche Auslastung der Haftanstalten und die Belastung des Justizpersonals.

„Manchmal geht es nur um 2,50 Euro am Anfang, aber das summiert sich am Ende zu großen Beträgen“, sagt Severine Hausmann, Sprecherin der Bewährungs- und Gerichtshilfe. Die Erfahrungen zeigen: Fast alle angesprochenen Schuldner nahmen die Unterstützung zur Haftvermeidung dankbar an. Allein für Januar rechnet die BGBW nun schon mit rund 400 Aufträgen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.01.2021