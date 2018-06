Weibliche Leiche gefunden

Anzeige

Am Nachmittag waren dort Beamte der Spurensicherung im Einsatz. Unter anderem war auf den Gleisen eine Kamera der Ermittler aufgestellt, um die Szenerie rund um den Fundort der Leiche zu dokumentieren.

In der Nähe verlaufen außerdem die Bundesstraße 455 und die Autobahn 66 (Wiesbaden – Frankfurt), das Gelände mit dem Fundort der Leiche liegt am Rande eines Gewerbegebietes von Erbenheim.

Im Mai verschwunden

Schon in den Tagen zuvor hatte die Polizei nach der vermissten Jugendlichen gesucht, vor allem in der Umgebung von Erbenheim.

Ein 20-jähriger Flüchtling aus dem Irak steht unter Verdacht, mit dem Verschwinden der 14-Jährigen zu tun zu haben. Bei den Beamten waren mehrere Hinweise von Zeugen eingegangen, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuteten.

Das Mädchen war am 22. Mai mit Freunden in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs gewesen und abends nicht wie abgesprochen nach Hause zurückgekommen. Die Polizei hatte zwischenzeitlich von Hinweisen berichtet, dass das Mädchen womöglich in Begleitung unterwegs und auf dem Weg ins Ausland sei. lhe

