Weichen stehen auf Schwarz-Grün

Wiesbaden.Um 10.59 Uhr ist es endlich so weit: Landeswahlleiter Wilhelm Kanther verkündet in Wiesbaden das korrigierte amtliche Endergebnis der Landtagswahl vom 28. Oktober. Und siehe da, nichts hat sich geändert. Prozentzahlen und Sitzverteilung bleiben trotz der zahlreichen Wahlpannen vor allem in Frankfurt haargenau so, wie am Wahlabend verkündet. Schwarz-Grün hat seine Mehrheit verteidigt und kann weiterregieren, wenn auch nur noch mit einer Stimme Mehrheit im Landesparlament.

Und selbst die Reihenfolge von Grünen und SPD hat sich nicht mehr verändert. Die Grünen bleiben zweitstärkste Kraft mit einem Vorsprung von jetzt noch 66 Stimmen vor den Sozialdemokraten. Damit ist auch die Möglichkeit einer Ampelkoalition vom Tisch.

Am Wochenende Verhandlungen

SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel nahm nur zwei Stunden nach dem amtlichen Endergebnis anstandslos die Oppositionsrolle an. Es ist zu erwarten, dass sich CDU und Grüne noch am Wochenende auf neue Koalitionsverhandlungen verständigen. Mit einem Angebot zu deren Aufnahme durch den alten und voraussichtlich auch neuen Ministerpräsidenten Volker Bouffier wurde noch gestern gerechnet.

Der Grünen-Landesvorsitzende Kai Klose wollte sich noch nicht festlegen, räumte aber ein: „Allzu viele Koalitionsmöglichkeiten gibt es ja jetzt nicht mehr.“ Der einzige, der eine Ampelkoalition noch nicht ganz ausschließen wollte, war FDP-Fraktionschef René Rock, der die Grünen aufforderte zu entscheiden, ob sie trotz ihres Vorsprungs SPD-Mann Schäfer-Gümbel als Regierungschef den Vortritt lassen.

Absage an Jamaika-Koalition

Die Wahl des Grünen Tarek Al-Wazir zum Ministerpräsidenten schloss er erneut ebenso aus wie eine Jamaika-Koalition mit CDU und Grünen, zu der die FDP rechnerisch gar nicht gebraucht würde. Doch fast zeitgleich zu Rocks Statement teilte Schäfer-Gümbel schon sein Bedauern mit, dass das Wahlergebnis eine solche „Reformkoalition“ nicht mehr zulasse, und machte damit alle Spekulationen zunichte.

Alles deutet auf die Neuauflage von Schwarz-Grün hin, in der die Rolle der Grünen nach ihrem Stimmenzuwachs erheblich gestärkt ist. Die nur noch eine Stimme Mehrheit im Landtag hatten Bouffier und Al-Wazir schon zuvor als keinen Hinderungsgrund bezeichnet.

