Weihnachten ohne lange Ferien

Stuttgart.Vor einer Woche schien alles klar: Da kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an, dass die Weihnachtsferien wegen der Corona-Pandemie um zwei Tage verlängert werden und bereits nach dem 18. Dezember beginnen. Die gewonnene Zeit könnten die Familien für „eine Art selbstgewählter Quarantäne“ nutzen, um dann an Weihnachten zum Beispiel die Großeltern besuchen zu können. Diesen Dienstag nun die Kehrtwende. Die Ferien beginnen doch wie ursprünglich vorgesehen am Tag vor Heiligabend. Die Klassen 1 bis 7 haben am 21. und 22. Dezember Präsenzunterricht, für ältere Schüler ist Fernunterricht vorgesehen.

Damit weicht Baden-Württemberg von der bundesweiten Ferienregelung ab, die vergangene Woche beim Gespräch der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel ausgehandelt wurde. Kretschmann findet, seine Regierung habe „dem Geist des Beschlusses Genüge getan“. Familien könnten ihre Kontakte minimieren. Ausdrücklich werden die Eltern darauf hingewiesen, dass die Schulpflicht wegen Corona nicht gelte.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hatte frühzeitig gewarnt, dass verlängerte Ferien berufstätige Eltern vor Probleme mit der Betreuung stellen würden. Sie wollte die Entscheidung den Schulgemeinschaften vor Ort überlassen. Nun findet auch Kretschmann: „Ohne Betreuungsmöglichkeit sind zusätzliche Ferientage nicht sinnvoll.“ Wer zum Beispiel im Krankenhaus arbeite, werde dort gebraucht.

Lehrergewerkschaften empört

„Für Schulleiter ist das die schlechteste aller Lösungen“, kritisiert der Landeschef des Lehrerverbandes VBE, Gerhard Brand, die unterschiedlichen Vorgaben für untere und höhere Klassenstufen. Das sei ein „grün-schwarzer Kompromiss in Wahlkampfzeiten“. Als „völlig weltfremd“ stuft für den Philologenverband sein Vorsitzender Ralf Scholl das Konzept ein. Er findet: „Mit dem Hin und Her bei der Frage des früheren Weihnachtsferien-Beginns sorgt die Landesregierung an den Schulen für zusätzliches Chaos und erzeugt enormen Unmut bei den Lehrkräften und Schulleitungen.“ Von einem „Meisterstück in chaotischer Pandemiepolitik“, spricht der SPD-Abgeordnete Stefan Fulst-Blei.

Zäh gestaltet sich die Regelung für Corona-Hotspots mit besonders vielen Infektionen. Wenn in einem Stadt- oder Landkreis die Inzidenz für drei Tage über 200 Ansteckungen je 100 000 Einwohner liegt, sollen vor Ort Ausgangsbeschränkungen und weitere Corona-Maßnahmen erlassen werden. Dazu zählen die Städte Mannheim, Heilbronn und Pforzheim. Die Pläne von Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) sehen vor, dass sich ein Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen darf. Zudem schlägt er ein Verbot aller Veranstaltungen bis auf religiöse Zusammenkünfte und Gerichtsverfahren vor. Friseure und Sonnenstudios sollten schließen, Einzelhändler auf Sonderaktionen verzichten. Besuche in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen wären nur noch nach einem Antigen-Schnelltest und mit FFP2-Maske möglich.

Strittig sind weiterhin die von Lucha vorgeschlagenen Ausgangsbeschränkungen, die dem Koalitionspartner CDU zu weit gehen. Für das Verlassen der Wohnung wird ein triftiger Grund verlangt, etwa der Gang zur Arbeit oder in die Schule. Besuche wären nur erlaubt bei Lebenspartnern, Alten, Kranken und Menschen mit Einschränkungen. Sport und Bewegung an der frischen Luft sollte nur allein oder höchstens mit einer weiteren Person aus einem fremden Haushalt erlaubt werden.

Abgewehrt hat Eisenmann offensichtlich einen Automatismus, dass in den besonders hoch belasteten Kreisen die weiterführenden Schulen automatisch auf Wechselunterricht umstellen müssen. Darüber sollen Gesundheitsämter und Schulbehörden vor Ort entscheiden.

Kretschmann betont, die Landkreise könnten die Einschränkungen gezielt nur für Orte mit hoher Belastung erlassen. Auch in Großstädten könne es nach Stadtbezirken unterschiedliche Regeln geben.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020