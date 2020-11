Weihnachtsbaum aus Hessen

Wanfried/Berlin.Der Weihnachtsbaum für den Ehrenhof des Bundeskanzleramts ist gefällt worden. Er wurde am Freitag im hessischen Schlierbachtal verladen. Die Rotfichte ist laut Hessischem Waldbesitzerverband 70 Jahre alt und 25 Meter hoch. Die oberen 16 Meter sollen das Kanzleramt in der Weihnachtszeit schmücken. Am Samstag sollte der Baum in Berlin ankommen. Dann muss er durch das Tor des Kanzleramts, das nur 3,40 Meter hoch sei. Bereits 2012 hatte ein hessischer Baum das Kanzleramt verschönert. Laut Waldbesitzerverband wechselt die Herkunft des Baumes jedes Jahr nach einem zwischen den Ländern abgestimmten Kalender. dpa

