Weihnachtsgrüße an Soldaten auf Auslandseinsatz

Andernach.Hochwertige Studiotechnik, ein geschmückter Weihnachtsbaum und Radiomacher in Kampfanzug in einer Kaserne: Moderatorin Oberleutnant Julia Döhler erklärt die Adventskalender-Verlosung des Senders. Diesmal gewinnt das Los Nummer 663 und damit Oberstabsgefreiter Steve B. an der Ostflanke der Nato in Litauen. Er bekommt zwei Tickets für das „Nature One“-Festival mit elektronischer Musik in der einstigen Raketenbasis Pydna im Hunsrück Anfang August. Lockere persönliche Ansprache, viel Musik und Nachrichten mit dem Dreiklang Bundeswehr, Deutschland und die Welt – das ist die Mischung des Radiosenders. Bereits seit 1974 produzieren Soldaten – heute in Mayen in der Eifel – das Hörfunkprogramm. Besonders an Weihnachten sind Sendungen mit Heimat-Grüßen beliebt. lrs

