Weihnachtsmärkte stehen auf der Kippe

Stuttgart.Mit der Absage des Kurfürstlichen Weihnachtsmarktes hat Schwetzingen als erste größere Stadt in Baden-Württemberg die Konsequenz aus den Unsicherheiten der Corona-Pandemie gezogen. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) macht den Veranstaltern noch Hoffnung. Sie hält „grundsätzlich auch die Durchführung von Weihnachtsmärkten für denkbar“. Dagegen bremst Sozialminister Manfred Lucha von den Grünen die Erwartungen auf die vorweihnachtlichen Traditionsmärkte.

Bis Weihnachten ist zwar noch eine Weile hin. Dennoch drängt die Zeit. Die Kunsthandwerker brauchen Gewissheit, weil sie in den Sommermonaten die Dinge herstellen müssen, die sie auf den Weihnachtsmärkten verkaufen wollen. Für Werner Burgmeier, den Präsidenten des Landesverbandes Schausteller und Marktkaufleute, stehen die meist kleinen Unternehmen mit dem Rücken zur Wand: „Wir haben keinen Liquiditätsengpass, sondern einen Notstand.“ An diesem Donnerstag wollen sie in Stuttgart bei einer Demonstration mit 600 Fahrzeugen und 1000 Teilnehmern auf ihre existenziellen Nöte aufmerksam machen.

Neues Hilfsprogramm

Hoffmeister-Kraut wird auf der Kundgebung sprechen – und will möglichst mit konkreten Zusagen glänzen. Zumindest die Grundzüge eines neuen Hilfsprogramms sollen bis dahin stehen. „Aber es sind noch viele Fragen offen“, heißt es aus Regierungskreisen.

Der Schwetzinger OB René Pöltl hat schon vor ein paar Tagen nach Rücksprache mit dem Staatlichen Gesundheitsamt den Kurfürstlichen Weihnachtsmarkt abgesagt. „Die Sicherheit hat absoluten Vorrang, die Entwicklung der Corona-Pandemie in der Welt lässt keine andere Entscheidung zu“, teilte er mit. Bei 30 000 Besuchern an jedem Wochenende könne nach dem Genuss von Alkohol das Abstandsgebot nicht durchgesetzt werden. Außerdem ließen sich die Kontakte im Fall einer Infektion nicht nachvollziehen.

Ähnlich argumentiert Lucha. „Jeder kennt doch die Situation im Gedränge, zum Beispiel an den Zugängen zum Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Das werden wir in dieser Form sicher nicht durchführen können“, bremst der Grünen-Politiker am Dienstag bei der Regierungspressekonferenz die von seiner Kollegin Hoffmeister-Kraut geweckten Erwartungen deutlich: „Wir versuchen, alles möglich zu machen. Aber wir werden jetzt nichts ins Schaufenster stellen, das später schwierig werden könnte.“ Ob abgespeckte Formen möglich sind, werde jetzt erarbeitet.

Im aktuellen Streit zwischen den Häusern von Lucha und Hoffmeister-Kraut geht es nicht nur um die Weihnachtsmärkte, sondern um Regeln für alle Jahrmärkte und mobile Freizeitparks. Schausteller haben nach der Absage vieler Volks- und Herbstfeste ein abgespecktes Konzept entwickelt, um auf abgegrenzten Flächen Fahrgeschäfte zu betreiben. Im Moment scheitert dies an der Corona-Verordnung des Landes, die bis Ende August eine Obergrenze von 500 Besuchern festschreibt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.07.2020