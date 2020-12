Weihnachtsmessen finden statt

Wiesbaden.Gottesdienste zu Weihnachten dürfen in Hessen unter strenger Einhaltung der Corona-Hygieneregeln stattfinden. „Generell bleiben die Gottesdienste möglich, auch Präsenzgottesdienste“, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden nach einem Gespräch mit hochrangigen Kirchenvertretern. Über die Organisation der Gottesdienste sollen jeweils die Gemeinden vor Ort entscheiden.

Zu den Corona-Vorgaben zählen das Tragen von Masken, 1,50 Meter Abstand, die Angabe der Anschrift und der Verzicht auf gemeinsames Singen – auch nicht draußen. Viele Gemeinden planten digitale Angebote, aber eben auch Gottesdienste in Präsenz. „Dabei gilt auch, dass diejenigen, die an Präsenzgottesdiensten teilnehmen wollen, sich vorher anmelden müssen, damit entsprechend das geplant werden kann“, sagte Bouffier.

Verkürzte Ausgangssperre

Auch der Besuch von Christmetten am späten Abend soll möglich sein, kündigte er an. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in den sogenannten Hotspots begännen am 24. Dezember erst ab 0.00 Uhr und am 25. sowie am 26. Dezember erst um 22 Uhr. Landesweit gelten in den Städten und Kreisen derzeit Ausgangsbeschränkungen von 21 Uhr bis 5 Uhr, sobald die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage hintereinander den Wert von 200 überschreitet. Der Wert gibt an, wie viele Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche registriert werden.

Für Zusammenkünfte mit Freunden und Bekannten gilt der Staatskanzlei zufolge generell die derzeitige Regel auch an Weihnachten: höchstens fünf Personen aus zwei Hausständen. Für die Zeit von 24. Dezember bis 26. Dezember sollen die Kontaktbeschränkungen den Angaben zufolge etwas gelockert werden. Dann seien Treffen mit vier Personen, die über den eigenen Hausstand hinausgehen und dem engsten Familienkreis angehören, erlaubt.

Für Silvester sind dagegen keine Lockerungen geplant – es bleibt bei den allgemeinen Regelungen für Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. „Ich weiß, dass das gerade für viele junge Menschen eine große Zumutung ist“, sagte Bouffier. Er erinnerte daran, dass die Krankenhäuser nicht zusätzlich belastet werden dürfen.

Wegen des harten Corona-Lockdowns sind zahlreiche Geschäfte seit Mittwoch geschlossen. Geöffnet bleiben dürfen unter anderem Supermärkte, Drogerien, Banken und Tankstellen. Abhol- und Lieferdienste bleiben erlaubt, auch Auto- und Fahrradwerkstätten können weiterarbeiten. Dagegen müssen unter anderem Friseure schließen, in Baumärkten dürfen nur noch Handwerker einkaufen.

Die Präsenzpflicht für Kinder und Jugendliche an den Schulen wird bis zum Ende der Woche aufgehoben – dann beginnen ohnehin die hessischen Weihnachtsferien. Kindergartenkinder sollen nur noch dann in den Einrichtungen betreut werden, wenn etwa die Eltern arbeiten gehen müssen und sie nicht zu Hause behalten können. Bouffier hatte die verschärften Einschränkungen unter anderem damit begründet, dass der bisherige Lockdown light die Zahlen an Corona-Neuinfektionen nicht wie erhofft eingedämmt habe.

Bei den Kontaktbeschränkungen bleibt es dabei: Private Treffen dürfen weiterhin nur mit zwei Haushalten, höchstens jedoch mit fünf Personen stattfinden. Kinder bis 14 Jahren bleiben davon ausgenommen. Über Weihnachten gibt es Lockerungen. In Alten- und Pflegeheimen sind von den Beschäftigten und von Besuchern zu jeder Zeit FFP2- oder KN95-Masken zu tragen. Bewohner dürfen zweimal pro Woche von bis zu zwei Personen besucht werden.

Binnen 24 Stunden sind in Hessen 1699 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 111 433 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Das geht aus den Zahlen des Berliner Robert Koch-Instituts vom Mittwoch hervor. 1906 Todesfälle werden hessenweit mit dem Erreger in Verbindung gebracht – 72 mehr als am Vortag. lhe

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.12.2020