Weitere Fahrverbotemöglich

Stuttgart.Diesel-Fahrer müssen damit rechnen, dass die Fahrverbote zur Luftreinhaltung in Stuttgart doch noch ausgeweitet werden. Seit Anfang des Jahres gelten in der Landeshauptstadt bereits Einschränkungen für Diesel der Euronorm 4. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) räumte aber am Dienstag in Stuttgart ein, dass auch Verbote für Diesel der Euronorm 5 noch nicht vom Tisch sind. Sie könnten zunächst zum Jahresbeginn auf einzelnen Strecken und zum 1. Juli großflächig zumindest im Stuttgarter Kessel kommen. Die grün-schwarze Regierung stemmt sich gerichtlich gegen eine Ausweitung der Fahrverbote – ob sie damit Erfolg hat, ist allerdings offen.

Dabei hatte die grün-schwarze Regierung noch im April so etwas wie Entwarnung gegeben. Kretschmann sagte damals, es kämen allenfalls einzelne, streckenbezogene Verbote für Euro-5-Diesel in Betracht. Und Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) meinte im April: „Es ist jetzt klar: Kein zonales Euro-5-Verbot in Stuttgart.“

Damalige Überzeugung

Kretschmann bestritt, dass diese Worte etwas mit der Kommunal- und Europawahl im Mai zu tun hatten. Vielmehr sei die damalige Einlassung von der Überzeugung geprägt gewesen, dass man keine weiteren großflächigen Verbote brauche. „Man sieht es an den Messstellen, dass es dramatisch runtergeht“, sagte er zur Entwicklung der Werte. Damals war die Stimmung aufgeheizt: Fahrverbotsgegner machten mehrere Monate lang in Stuttgart mobil.

Kretschmann verwies darauf, dass sich seit den Äußerungen vom April einiges getan hat: Die schwarz-rote Bundesregierung hoffte ursprünglich, dass Fahrverbote nur in Gebieten infrage kämen, in denen der Wert von 50 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel überschritten worden ist. Zwischenzeitlich entschieden Gerichte aber, dass der EU-Wert von 40 Mikrogramm ausschlaggebend ist – und den zu erreichen, ist an den Hotspots weitaus schwieriger. lsw

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019