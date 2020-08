Die Feuerwehr musste nach dem Waldbrand weitere Feuer löschen. © dpa

Mörfelden-Walldorf.Nach einem Waldbrand am Frankfurter Flughafen ist es am Brandort zu zwei weiteren Feuern gekommen. Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mitteilte, musste die Feuerwehr am Montagvormittag und am Abend erneut ausrücken. Das letzte Feuer sei um kurz vor Mitternacht gelöscht worden. Die Feuerwehr sei noch mit einer Brandwache vor Ort.

Bei dem Waldbrand war es in der Nacht zum Montag zu einer Explosion gekommen. Während der laufenden Löscharbeiten zwischen Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) und dem Airport hatte es gegen 1.30 Uhr die Detonation gegeben. Der Polizei zufolge stand auch am Dienstag keine genaue Ursache dafür fest. Möglicherweise handele es sich um einen Blindgänger aus dem Weltkrieg, hatte ein Sprecher der Polizei gesagt. Die Brandursache war zunächst unklar.

Den Angaben der Polizei zufolge war bei dem Waldbrand eine Fläche von rund zweieinhalb Hektar betroffen. Trotz starker Rauchentwicklung habe das Feuer jedoch wegen der Windrichtung keine Auswirkungen auf den Flugverkehr gehabt, hieß es. Die Bewohner von Häusern an einer Straße am Wald hatten die Gebäude zeitweise verlassen müssen, ebenso wie die Gäste eines Campingplatzes und die Besitzer von Gartenlauben in der Nähe. hhe

