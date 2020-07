Weitere Lockerungen in Kraft

Wiesbaden.In Hessen gelten von Montag an deutlich weniger strenge Corona-Abstandsregeln. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) begründet die Erleichterungen für den Alltag der Bürger mit den anhaltend niedrigen Infektionsraten im Land. Gleichzeitig warnt der Regierungschef vor Leichtsinn: Steigen die Zahlen wieder an, würden Erleichterungen zurückgenommen. Folgende Kontakt- und Betriebsbeschränkungen gelten nun bis zum 16. August:

Die Kitas in Hessen öffnen wieder für alle Kinder und nehmen den Regelbetrieb auf. Bei Veranstaltungen wie Messen oder Konzerten sowie in Theatern und Kinos wird die Fünf-Quadratmeter-Regel für Sitzplätze und die Zehn-Quadratmeter-Regel für Stehplätze aufgehoben. Grundsätzlich gilt, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden muss. Als Richtgröße sollen für jede Person drei Quadratmeter zur Verfügung stehen. Davon kann beispielsweise in Theatern und Kinos abgewichen werden, wenn ein Hygienekonzept vorliegt, das Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Alltagsmaske vorsieht.

Auch der Besuch von Sportveranstaltungen und -Wettkämpfen ist laut Staatskanzlei unter Einhaltung der Drei-Quadratmeter-Regel und eines Hygienekonzeptes wieder möglich. Die Zehn-Quadratmeter-Regel für Geschäfte wird ebenfalls aufgehoben. Der verpflichtende Mindestabstand von 1,5 Metern bleibt aber bestehen. Als Richtgröße sollen für jede Person drei Quadratmeter zur Verfügung stehen. lhe

