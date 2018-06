Welterbetag: Einblicke hinter die Kulissen

Anzeige

Darmstadt.Kostenlose Führungen durch den Bergpark Wilhelmshöhe und die Eröffnung einer Fotoausstellung an der Grube Messel: Diese und ähnliche Aktionen sind am Unesco-Welterbetag morgen in Hessen geplant. In Lorsch fällt eine geplante Feier nach einem Streit mit dem Ministerium aus.

Darmstadt, das mit der Mathildenhöhe Welterbe werden will, lädt zu einem Informationstag ein. „Eine gute Möglichkeit, sich umfassend über den Weg des Ensembles zum Weltkulturerbe zu informieren und neue Seiten eines vermeintlich bekannten Ortes zu entdecken“, sagte Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne). Die Bewerbung der Mathildenhöhe wird derzeit erarbeitet und muss bis 2019 bei der Unesco eingereicht werden.

Kunstschauen bis August

Adam und Eva in der Grube Messel sowie eine römische Siedlung aus Ton im Felsenmeer – das sind zwei der Projekte der Fotoausstellung, die im Besucherzentrum des Unesco-Welterbe in Südhessen (ab 11.00 Uhr) zu sehen sind. „Global Nomadic Art Projekt“ (globales nomadisches Kunstprojekt) lautet der Titel der Schau, bei der 24 Kunstschaffende an zwölf Orten mitgemacht haben. Die Werke entstanden aus Materialien, die am Ort gefundenen wurden.