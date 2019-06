Weltrekordversuch: 231 775 Portionen Grüne Soße

Frankfurt.Weltrekordversuch zum Grüne-Soße-Tag: Mindestens 231 775 Portionen des Frankfurter Leibgerichts sollten am Donnerstag im Laufe des Tages verspeist werden. Die Weltrekordler verlassen sich dabei nicht nur auf menschliche Grüne-Soße-Fans, wie Ute Raab vom Veranstalter Grüne Soße Festival GmbH sagte. Im Frankfurter Zoo sollen auch Menschenaffen und Buschschliefer ihren Beitrag leisten. Zur Zählung wird in allen Hotels, Restaurants oder sonstigen Ausgabestellen mit jeder Portion ein Code ausgegeben, der entweder eingescannt oder online eingegeben wird. Um den Rekord zu knacken, können auch ungewöhnliche Kreationen wie Grüne-Soße-Eis gegessen werden. Am Donnerstagabend sollte feststehen, ob die Aktion erfolgreich war. 2017 war ein Versuch gescheitert. lhe

