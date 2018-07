Weniger Ärzte für Großtiere

Anzeige

Wiesbaden.Bei Tierarzt Hans-Günter Uhl klingelt das Telefon regelmäßig auch am späten Abend und am Wochenende. „Er ist immer da, wenn es zählt, egal zu welcher Tageszeit“, sagt Jens Scheich, dessen Familie im südhessischen Groß-Bieberau seit Generationen einen Hof mit Mastbullen bewirtschaftet. Uhl behandelt in seiner Praxis in Reinheim zusammen mit zwei Kolleginnen Katzen, Hunde und andere Haustiere. Rinder, Schafe, Schweine und Pferde besucht er dagegen in der Regel in ihren Ställen oder auf der Weide. Für die Nutztiere könnten in Hessen nach Einschätzung des Präsidenten der Landestierärztekammer, Ingo Stammberger, jedoch bald Veterinäre fehlen.

In ländlichen Gebieten praktizierten immer weniger Einzelkämpfer, sagt Stammberger. Und immer weniger Landtierärzte seien bereit, die Notdienste zu übernehmen. „Die Rufbereitschaft ist das Hauptproblem“, sagt auch Uhl. „Mein Opa hat vier Orte betreut, und ich fahr heute vielleicht in 50 Orte“, sagt der 57-Jährige, der die Praxis in dritter Generation führt. „55 000 Kilometer fahre ich im Jahr, nur Kurzstrecke – und der Verkehr ist grauenhaft.“ Neulich sei er zu einem Pferd mit gebrochenem Fuß eine dreiviertel Stunde unterwegs gewesen. Der Halter hatte es zuvor bei vielen anderen Veterinären versucht: ohne Erfolg.

Finanzieller Druck

„So einen Arbeitsaufwand, wie ihn mein Opa und mein Vater betrieben haben und ich ihn jetzt mache, ist selten geworden“, weiß Uhl. Ob seine Tochter (29), die ihren Doktor in Tiermedizin macht, einmal in vierter Generation mit demselben Elan weitermacht? „Sie gehört der Generation ,Y’ an“, sagt Uhl. Die legt Studien zufolge unter anderem großen Wert auf eine Work-Life-Balance.