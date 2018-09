Weniger Angriffe auf Beamte

Mainz.Die Gewalt gegen Polizisten in Rheinland-Pfalz ist leicht zurückgegangen. 2017 wurden 1517 Fälle von Gewalt gegen Beamte gezählt, heißt es in der Antwort von Innenminister Roger Lewentz (SPD) auf eine Anfrage der AfD. 2016 zählte die Polizei noch 1537 Fälle. Im ersten Halbjahr gab es in Rheinland-Pfalz 805 Fälle von Gewalt gegen Polizisten. Wenn die Zahl einfach nur hochgerechnet würde, gäbe es im gesamten Jahr über 1600 Gewalttaten gegen Beamte, mehr als 2017.

In rund 60 Prozent der Fälle (933) handelte es sich 2017 um Widerstand und tätliche Angriffe auf Beamte. Vorsätzliche einfache Körperverletzung machte ein Viertel der Fälle (383) aus, in rund vier Prozent (66) ging es um gefährliche und schwere Körperverletzung. Die Anteile waren ähnlich wie im Jahr zuvor. Dabei geht es um reine Gewalttaten. Beleidigungen gegen Polizeikräfte werden in dieser Statistik nicht aufgeführt. Über Gewalt gegen Polizisten hatte gestern auch der „Trierische Volksfreund“ berichtet.

AfD-Fraktionschef Uwe Junge forderte von der Mainzer Landesregierung eine bessere Besoldung der Polizisten, mehr Personal und eine bessere Ausrüstung. lrs

