Weniger exotische Drogen

Rechtliche Grauzone

Der einfache Zugang über das Internet oder sogar in der freien Natur machten die Drogen für Konsumenten interessant. Viele dieser Rauschmittel lagen zudem in einer rechtlichen Grauzone oder waren sogar legal. Vor zehn Jahren warnten Behörden vor einer Biowelle bei Drogen. Doch die ist abgeebbt. In der Statistik verschwinden die registrierten Fälle mangels Masse. lhe

© Südhessen Morgen, Dienstag, 24.07.2018