Weniger Flüchtlinge in Hessen

Wiesbaden.Es kommen weniger Flüchtlinge nach Hessen, und das macht sich auch in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes für Asylbewerber bemerkbar. Diese sind derzeit nur zu etwa 23 Prozent belegt, wie das hessische Sozialministerium in Wiesbaden auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Demnach leben derzeit etwa 2200 Flüchtlinge in den Unterkünften.

Hessen verfügt inklusive der Außenstelle am Frankfurter Flughafen derzeit über neun Einrichtungen, die 9440 Menschen Platz bieten. Im Jahr 2017 waren zwei Reservestandorte in Friedberg in der Wetterau und im mittelhessischen Stadtallendorf geschlossen worden. Es gibt aber noch drei Reserveeinrichtungen mit zusammen 2340 Plätzen.

Aktive und passive Unterkünfte In Hessen gibt es derzeit acht sogenannte aktive Flüchtlingsunterkünfte und eine Außenstelle am Frankfurter Flughafen. Die Gemeinschaftsunterkünfte sind in Gießen (2), Neustadt (Kreis Marburg-Biedenkopf), Rotenburg an der Fulda, Büdingen in der Wetterau, Kassel, Darmstadt und Hanau. Zudem gibt es drei passive Einrichtungen, die im Bedarfsfall innerhalb von ein bis zwei Wochen reaktiviert werden können, etwa in Calden und Fuldatal (Kreis Kassel). lhe

Nach Darstellung des hessischen Sozialministeriums ist derzeit nicht vorgesehen, weitere Einrichtungen zu schließen. Die internationale Situation sei nach wie vor hoch brisant, weswegen ausreichend Kapazitäten für Menschen auf der Flucht vorgehalten werden müssten.