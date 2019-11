Stuttgart.Wenn der grüne Regierungschef Winfried Kretschmann selbst als Ehrenretter der CDU in die Bresche springen und deren vermeintliche „inhaltliche Insolvenz“ dementieren muss, sollten bei der stolzen Südwest-CDU eigentlich sämtliche Alarmglocken klingeln.

Regierungschef widerspricht

So geschehen bei der Regierungspressekonferenz am Dienstag in Stuttgart. Dort meinte Kretschmann, dass er eine solche Insolvenz nicht feststellen könne. Die CDU stehe schließlich jeden Tag mit Inhalten bei ihm auf der Matte. Und man streite ja nicht um nichts, befand er und attestierte der CDU treuherzig die Fähigkeit, inhaltlich zu befriedigen.

Ursprung dieses grünen Solidaritätsakts war eine Aussage von Wolfgang Reinhart (Bild oben). Der CDU-Landtagsfraktionschef hatte seiner eigenen Partei am Freitag „inhaltliche Insolvenz“ und Führungsschwäche attestiert und damit ohne Not die Personaldebatten in der CDU eine Woche vor dem Bundesparteitag in Leipzig neu befeuert. Susanne Eisenmann (Bild unten), Spitzenkandidatin der Südwest-CDU und amtierende Kultusministerin, distanzierte sich am Dienstag von Reinharts Kritik.

„Ich wage zu bezweifeln, ob das für die CDU eine glückliche Aussage war“, sagte sie. Als CDU-Spitzenkandidatin sehe sie sich zwar nicht beschädigt. „Aber meine Wortwahl wäre das nicht gewesen. Ich hätte den Begriff der inhaltlichen Insolvenz sicher nicht gewählt“, so Eisenmann.

Auch im CDU-Landesverband habe es am Vortag „von einer deutlichen Mehrheit“ Kritik für Reinhart gehagelt. Handlungsbedarf bei der CDU räumte sie dennoch ein. „Wir müssen inhaltlich wieder ein klares Profil herausarbeiten, rote Linien ziehen und weniger Kompromisse eingehen, was den Markenkern der CDU betrifft“, sagte sie. „Aber wir brauchen in den nächsten Monaten inhaltliche Profilbildung und keine Personaldiskussionen.“ Ob die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer „Kanzlerin könne“, wollte Eisenmann nicht beantworten.

„Manche wachsen auch erst im Amt, jeder kann an sich arbeiten, und das unterstelle ich auch Frau Kramp-Karrenbauer“, sagte Eisenmann. Zu Friedrich Merz, der erst am Wochenende auf dem Landestag der Jungen Union in Bad Waldsee wie ein Popstar und Heilsbringer gefeiert worden war, äußerte sich Eisenmann distanziert. „Er ist weder Teil des Problems der CDU noch Teil der Lösung“, befand sie. „Friedrich Merz ist stellvertretender Vorsitzender des CDU-Wirtschaftsrats und – was das Wirtschaftsprofil angeht – für die CDU durchaus eine wichtige Verkörperung. Das ist seine Rolle.“ Ansonsten sei Merz ein CDU-Mitglied unter vielen – „gleichwohl mit hoher medialer Präsenz“.

Indirekte Attacke auf AKK

Es ist bekannt, dass Reinhart selbst – wie die Mehrheit der Christdemokraten in Baden-Württemberg – lieber Friedrich Merz an der Spitze gesehen hätte. Eine Woche vor dem Bundesparteitag der Christdemokraten in Leipzig hat der CDU-Landtagsfraktionschef eine Generalabrechnung zum Zustand der Partei verfasst.

Darin attackiert er indirekt auch die Führungsebene um Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Selbst die Treuesten in der Partei würden sich fragen, wofür die CDU eigentlich stehe, schreibt Reinhart in dem zweiseitigen Papier. „Für die großen Fragen unserer Zeit hat die CDU keine Antennen und keine Agenda mehr. Die Schubladen sind leer“, so der 63-Jährige. (Bilder: DPA)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.11.2019