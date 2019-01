Weniger neue Windräder

Windräder im Schwarzwald. © dpa

Stuttgart.Der Ausbau der Windenergie im Südwesten stockt. Nach 123 Anlagen im Jahr 2017 seien im vergangenen Jahr nur 35 Windräder in Baden-Württemberg neu gebaut worden, teilte Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) gestern in Stuttgart mit. „Das war das erwartet schwierige Jahr.“ Als Grund nannte er die Umstellung der Förderung auf ein Ausschreibungssystem ohne Ausbauquote für den Süden Deutschlands. 2018 seien nur noch für 27 Anlagen Genehmigungen erteilt worden. Der Vorstandsvorsitzende des Energiekonzerns EnBW, Frank Mastiaux, forderte eine feste Quote für den Süden. Unterstützung kommt auch vom NABU-Landesvorsitzenden Johannes Enssle.

Öko-Sparte stark ausgebaut

Aus Sicht von Mastiaux muss der Süden bei Windkraftanlagen deutlich aufholen. Aus Transport- und Kostengründen müsse Windenergie jedoch viel stärker dort produziert werden, wo sie verbraucht wird. „Windkraft muss deshalb gleichmäßiger verteilt werden. 25 Prozent der Windparks sollten daher südlich der Mainlinie gebaut werden“, sagte der Chef von Deutschlands drittgrößtem Stromkonzern.

Die ehemals atomlastige EnBW hat sich in den vergangenen Jahren einem grundlegenden Wandel verschrieben und seit 2010 die Ökostrom-Sparte stark ausgebaut. Bis 2025 sollen weitere rund fünf Milliarden Euro in erneuerbare Energien investiert werden, das meiste in Windkraft. lsw

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019