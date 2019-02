Weniger ohne Job

Die Regionaldirektionen der Agentur für Arbeit stellen die Zahlen vor. © dpa

Stuttgart.In Baden-Württemberg sind im Januar weniger Menschen arbeitslos gewesen als im selben Monat des Vorjahres. Wie die Bundesagentur für Arbeit gestern in Stuttgart mitteilte, waren im ersten Monat dieses Jahres 201 139 Menschen ohne Job. Im Januar 2018 waren es noch einmal fast 11 000 Menschen mehr gewesen. Die Quote lag damals bei 3,5 Prozent, im Januar 2019 bei nur 3,3 Prozent. Die übliche Flaute zum Jahreswechsel hat die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Dezember aber nach oben getrieben. Das waren fast 16 000 mehr als noch im Dezember.

Witterungsbedingte Entwicklung

„Wie jedes Jahr steigt die Arbeitslosigkeit zum Jahresbeginn, weil zum Jahresende viele Verträge auslaufen und witterungsbedingt einige Arbeitsplätze wegfallen“, sagte der Chef der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, Christian Rauch.

Auch in Rheinland-Pfalz ist die Arbeitslosigkeit im Januar im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Das teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gestern in Saarbrücken mit. So waren im Januar 103 200 Frauen und Männer in Rheinland-Pfalz arbeitslos gemeldet. Das waren 10 500 mehr als vier Wochen zuvor. Im Vergleich zum Januar 2018 jedoch sank die Arbeitslosenquote jedoch von 4,9 auf 4,6 Prozent.

Hessen erlebte den besten Januar seit 1992. Zwar stieg die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um gut 12 000 auf 156 865. Das sind aber rund 10 700 Arbeitslose weniger als im Januar zuvor. Die Arbeitslosenquote lag im Januar 2019 bei 4,6 Prozent, genau ein Jahr zuvor waren es noch fünf Prozent gewesen. lsw/lrs/lhe

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019