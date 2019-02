Weniger ohne Job

Die Regionaldirektionen der Agentur für Arbeit stellten die Zahlen vor. © dpa

Frankfurt.Im Januar dieses Jahres sind rund 10 700 Menschen in Hessen weniger arbeitslos gewesen als im selben Monat des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote lag im Januar bei 4,6 Prozent, im ersten Monat 2018 waren es noch genau fünf Prozent gewesen. Die Arbeitsagentur sehe eine positive Entwicklung in Hessen, erklärte der Chef der Regionaldirektion, Frank Martin, gestern. Im Vergleich zum Dezember 2018 ist die Arbeitslosenzahl allerdings gestiegen – und zwar um 12 000 auf 156 865 Männer und Frauen. Trotz dieser Daten zeigte sich Martin zuversichtlich. Spätestens im März werde sich die Lage entspannen, erklärte er. „Der Arbeitsmarkt bleibt selbst für Geringqualifizierte aufnahmefähig.“

Ähnliche Entwicklungen

Auch in Rheinland-Pfalz ist die Arbeitslosigkeit im Januar im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres gesunken. Lag die Quote im ersten Monat 2018 noch bei 4,9 Prozent, betrug sie im Januar 2019 nur noch 4,6 Prozent. Das teilte die Regionaldirektion mit. Allerdings stieg auch in diesem Bundesland der kurzfristige Wert. So waren im Januar 103 200 Menschen in Rheinland-Pfalz arbeitslos. Das waren 10 500 mehr als vier Wochen zuvor.

In Baden-Württemberg gab es eine ähnliche Entwicklung. Wie die Bundesagentur für Arbeit gestern in Stuttgart mitteilte, waren im Januar 201 139 Menschen ohne Job, die Quote lag bei 3,3 Prozent (Januar 2018: 3,5 Prozent). Dennoch waren auch hier mehr Menschen im Januar ohne Arbeit als einen Monat zuvor. „Wie jedes Jahr steigt die Arbeitslosigkeit, weil zum Jahresende viele Verträge auslaufen “, sagte der Chef der Regionaldirektion, Christian Rauch. lhe/lsw/lrs

© Südhessen Morgen, Freitag, 01.02.2019