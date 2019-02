Weniger Pfarreien

Freiburg.Das Bistum Freiburg steht vor einschneidenden Veränderungen: Weniger Katholiken, weniger Priester, weniger Finanzmittel – als Antwort darauf sollen zum Beispiel die Kirchengemeinden zusammengelegt werden. Aus aktuell 224 Seelsorgeeinheiten würden dann 40 Großpfarreien werden. Wie das funktionieren soll, wird in den kommenden zwei Jahren geklärt.

Bei einer Diözesanen Pastoralkonferenz am Wochenende stimmte Erzbischof Stephan Burger die Teilnehmer auf die Veränderungen ein. Die neue Struktur werde Priester und pastorale Mitarbeiter von Verwaltungsaufgaben entlasten. Burger entwarf ein „neues Bild der Pfarrei“ als einer Organisationseinheit, von der aus die Seelsorge und die Verwaltung gesteuert würden. Damit ziehe sich die Kirche aber nicht aus der Fläche zurück, so der Bischof: „Ich will Orte, wo Kirche verlässlich erfahren wird.“ Ein Vollprogramm aber sei nicht mehr zu leisten.

Zum Erzbistum Freiburg gehören 1,9 Millionen Katholiken. Das Gebiet erstreckt sich vom Bodensee über die Rhein-Neckar-Region bis zum Odenwald.

