Weniger Referendare

Stuttgart.In Baden-Württemberg ist die Zahl der Sonderpädagogik-Referendare weiter rückläufig. Im vergangenen Jahr sind im Südwesten lediglich 310 Lehramtsanwärter – darunter 50 Männer – in das Referendariat gestartet. Damit ist die Zahl so niedrig wie seit sechs Jahren nicht mehr. Dies geht aus einer Landtagsanfrage der SPD an das Stuttgarter Kultusministerium hervor. Zum Vergleich: 2016 starteten 356 Referendare, 2015 waren es 463. „Dass ausgerechnet die Anzahl an Referendaren bei den Sonderpädagogen rückläufig ist, ist sehr beunruhigend. Schließlich ist hier der Mangel sehr groß“, sagte Stefan Fulst-Blei, stellvertretender SPD-Landtagsfraktionschef, dieser Zeitung.

Schwierigere Inklusion

Der Lehrermangel bei den Sonderpädagogen erschwert die Umsetzung der Inklusion – also den gemeinsamen Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Schülern. Dies ist deswegen heikel, weil die Eltern seit 2015 das Recht haben, ihr behindertes Kind auch auf eine allgemeine Schule zu schicken. Eine Sprecherin im Kultusministerium verweist darauf, dass die Zahl der Lehrkräfte wieder ansteigen werde.

Die Zahl der Studienanfänger habe sich im Schuljahr 2016/2017 auf 531 erhöht (Schuljahr 2015/2016: 491). Bis zum Schuljahr 2022/2023 gehe man von einem Mehrbedarf von 1353 Stellen aus. Die Sprecherin erklärte, Grün-Schwarz habe seit 2015/2016 bereits 560 Stellen für Sonderpädagogen geschaffen. Da es aber zu wenige Bewerber gebe, gelinge es derzeit nicht, alle Stellen zu besetzen. mis