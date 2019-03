Weniger Unfälle – mehr Tote

Wiesbaden.Eigentlich ist es eine gute Nachricht, die Innenminister Peter Beuth (CDU) gestern in seiner Verkehrsbilanz für 2018 verkünden konnte: Die Zahl der Unfälle auf den hessischen Straßen ist nach einem kontinuierlichen Anstieg in den Vorjahren erstmals wieder zurückgegangen, und zwar um zwei Prozent auf nunmehr 146 941. Doch für die Polizei gibt es keinen Grund, sich zurückzulehnen, denn entgegen diesem Trend wurden im vergangenen Jahr wieder mehr Verkehrstote verzeichnet. Ihre Zahl stieg um 26 auf insgesamt 239.

Als besonderes Verkehrsrisiko haben die Verantwortlichen dabei Lastwagen ausgemacht, denn es gab in Hessen nicht nur deutlich mehr Unfälle mit Lkw-Beteiligung als in der Vergangenheit, sondern auch besonders gravierende Folgen mit Schwerverletzten und Todesopfern. Bei einer groß angelegten Kontrollaktion hatte die hessische Polizei am 27. Januar rund 1200 Brummi-Fahrer überprüft und festgestellt, dass allein 190 davon unter Alkoholeinfluss standen. Bei 79 der Kontrollierten sei der Promillewert so hoch gewesen, dass ihnen die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Bei einer weiteren Kontrolle zwei Wochen später wurde ein bulgarischer Lastwagenfahrer mit 1,9 Promille aus dem Verkehr gezogen, drei weitere wegen der Einnahme von Drogen. Beuth sprach von 382 alkoholbedingten Lkw-Unfällen in den letzten drei Jahren mit vier Toten und 29 Schwerverletzten. Der hessische Innenminister will sich jetzt dafür einsetzen, dass zumindest für die Fahrer großer Laster ab 2,8 Tonnen künftig eine 0,0-Promille-Grenze gilt. Die gebe es schließlich auch für Fahranfänger, Taxi- und Busfahrer sowie für Gefahrguttransporte.

Unterschiedliche Regelungen

Für alle anderen Lastwagenfahrer in Deutschland gilt eine eher verwirrende Rechtslage: Erst ab 0,5 Promille ist ihnen das Fahren verboten. Strafbar machen sie sich aber schon ab 0,3 Promille, wenn alkoholtypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden, wie etwa das Fahren in Schlangenlinien. Die von Beuth geforderte Absenkung auf null Promille kann nur bundesweit geregelt werden. Aber auch unabhängig von Alkoholkonsum ist die Zahl der Lkw-Unfälle hoch. Die Zahl stieg im vorigen Jahr von 21 557 auf 22 134, das ist ein Anteil von 15 Prozent an allen Verkehrsunfällen in Hessen, und das mit steigender Tendenz.

Dabei verunglückten 645 Menschen, 19 mehr als im Jahr zuvor. Jede dritte Lkw-Kontrolle führte zu Beanstandungen. Die Polizei geht daher auch mit technischen Neuerungen gegen das Phänomen vor, zum Beispiel mit unauffällig aussehenden Kastenwagen, von denen aus mit hochauflösenden Kameras in die Führerkabinen der Laster hineinfotografiert werden kann. Der verstärkten Präventionsarbeit der hessischen Polizei ist wohl auch zu verdanken, dass die Gesamtunfallzahl in Hessen im vergangenen Jahr um 3073 zurückgegangen ist.

Der Wermutstropfen in der Bilanz ist die steigende Zahl der Verkehrstoten. Besonders bitter: Darunter waren vier Kinder, nachdem im Jahr zuvor in Hessen gar keine Kinder bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen waren. Leicht gesunken ist die Zahl der Schwerverletzten bei den Unfällen, nämlich um 14 auf 4630 – die niedrigste Zahl seit zehn Jahren. Keine Entwarnung kann in Sachen Raser auf den Straßen gegeben werden: Jeder dritte Getötete, jeder vierte Schwerverletzte und jeder fünfte Verunglückte waren ein Opfer überhöhter Geschwindigkeit.

Zugleich räumten Beuth und Münch mit dem Vorurteil auf, dass vor allem ältere Verkehrsteilnehmer ein Risiko darstellten. 65 bis 74 Jahre alte Menschen machen etwa zehn Prozent der Bevölkerung aus, aber nur sechs Prozent aller Verunglückten. Bei der Altersgruppe 75 plus steigt allerdings das Risiko wieder. Allein bei den Verkehrstoten liegt ihr Anteil bei überdurchschnittlichen 19 Prozent.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.03.2019