Weniger Verletzte bei Fußballspielen

Von Michael Schwarz

Stuttgart. Weniger Verletzte, weniger Polizeikräfte pro Spiel, weniger Strafanzeigen: Die Sicherheitssituation bei Fußballspielen in Baden-Württemberg hat sich weiter verbessert. Dies ist das Ergebnis der Hinrundenbilanz des Innenministeriums der Saison 2019/2020, die dieser Zeitung vorliegt.

So gab es in der Vorrunde der aktuellen Saison in den ersten fünf Ligen der Südwest-Vereine 50 Verletzte - und damit fünf weniger als in der Hinrunde der Saison 2018/2019. Pro Spiel gerechnet ging auch die Zahl der eingesetzten Polizeikräfte in diesem Zeitraum von 67 auf 64 zurück. Ebenfalls einen Rückgang gab es bei den Strafanzeigen im Rahmen von Fußballspielen. Hier reduzierte sich die Zahl im Vergleich der Hinrunden von 248 in der Saison 2018/2019 auf 234 in der Saison 2019/2020.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sieht die Entwicklung als Bestätigung der sicherheitspolitischen Maßnahmen rund um Fußballspiele. „Der positive Trend setzt sich fort. Mit dieser guten Ausgangslage gehen wir jetzt in die Rückrunde“, sagt Strobl dieser Zeitung. Schon in der Hinrunde der Saison 2018/2019 gab es im Vergleich zur Vorsaison einen Rückgang der Einsatzstunden der Polizei bei Fußballspielen im Südwesten. Dasselbe gilt für Strafanzeigen. Die Zahl der verletzten Personen hingegen stieg von 36 auf 55 an.

Strobl bewertet die jüngste Entwicklung als Erfolg der von ihm ins Leben gerufenen Stadionallianzen, bei denen Vereine, Verbände, Kommunen, Fanvertreter und die Polizei eng zusammenarbeiten. Die Allianzen gibt es seit 2017. Sie entstanden damals als Folge von Fanausschreitungen beim Zweitliga-Derby zwischen dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC. „Damit ist es den Sicherheitsakteuren gelungen, das Potenzial der Stadionallianzen abzurufen“, so der CDU-Politiker weiter.

Für Hans-Jürgen Kirstein, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei, ist die Gesamtentwicklung insgesamt positiv. „Wir sind mit den Stadionallianzen auf dem richtigen Weg. Trotzdem sind die Zahlen noch zu hoch“, sagt Kirstein. Er findet es verwunderlich, dass es immer wieder nur bei einer Sportart größere Probleme gebe. „Wenn ich sehe, wie friedlich momentan die Handball-Europameisterschaft vonstattengeht, dann frage ich mich, warum es ausgerechnet immer wieder beim Fußball zu Zwischenfällen kommen muss“, sagte er.

Die Zahlen bewertet Strobl zudem auch deswegen positiv, weil es in der Hinrunde 2019/2020 mit 171 Spielen acht Partien mehr gab als in der Saison 2018/2019. Dies führte auch dazu, dass die Gesamtzahl der Zuschauer in den ersten fünf Ligen bei Spielen in Baden-Württemberg von rund 1,35 auf zuletzt etwa 1,41 Millionen angestiegen ist.

Als Folge hat allerdings die Gesamtbelastung der Südwest-Polizei von 69 686 auf 70 662 Einsatzstunden zugenommen. Auch die Zahl der in der Vorrunde 2019/2020 eingesetzten Polizisten stieg auf insgesamt 11 016 an. In der Hinserie der Vorsaison sicherten noch 10 926 Polizisten den Bereich rund um das Stadion und die Anfahrtswege zum Spiel. Das Spiel mit den meisten Einsatzstunden (6 237) war die Begegnung VfB Stuttgart gegen Karlsruher SC am 24. November 2019. Im Vorfeld des Spiels hatte die Polizei rund 600 KSC-Fans festgesetzt. Das Spiel mit den meisten Verletzten (12) war die Begegnung VfB Stuttgart gegen 1. FC Nürnberg am 9. Dezember 2019.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.01.2020