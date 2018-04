Wenn der Arzt per Monitor behandelt

Anzeige

Gießen.Zwei Retter kümmern sich um einen jungen Mann, dem es gar nicht gut zu gehen scheint. Sie prüfen Blutdruck, legen ein EKG an und bringen den Patienten in den Rettungswagen. Ein Einsatz wie sonst auch, mit einer Ausnahme: Der Notarzt ist nicht vor Ort. Er ist per Kamera und mobiler Datenverbindung zugeschaltet. Von der Klinik aus kann der Mediziner mit den Helfern kommunizieren, die Vitalwerte des Patienten auf einem Monitor verfolgen und Anweisungen geben. Im Notfall soll das wertvolle Zeit sparen.

Der Zusammenbruch des jungen Mannes ist allerdings nur gespielt. Die Vorführung demonstriert, welche Anwendungsmöglichkeiten es für digitale Technik im Gesundheitswesen gibt. Das Land Hessen will die Entwicklung in dem Bereich voranbringen. Dabei helfen soll das „Kompetenzzentrum für Telemedizin und E-Health“ in Gießen, das gestern offiziell seine Arbeit aufgenommen hat.

Hinter den Begriffen Telemedizin und E-Health verbergen sich verschiedene Möglichkeiten, die Digitalisierung im Gesundheitsbereich zu nutzen: eine Arztsprechstunde per Video oder Internetchat zum Beispiel, elektronische Krankenakten oder Computerprogramme für eine leichtere Kommunikation zwischen Rettungswagen und Kliniken.