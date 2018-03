Wenn die Gans nicht gehen will

Anzeige

„Wollen Töten vermeiden“

Gewissermaßen als „Gänse“-Manager begleitet Ingo Rösler das Projekt. Er wird im Auftrag der staatlichen Vogelschutzwarte zu verschiedenen Tageszeiten beobachten, was nach dem Aufstellen des Zauns passiert. „Interessant wird es vor allem in den nächsten drei bis vier Wochen, wenn die Gänseküken schlüpfen“, sagt er.

Das Vertreiben der Gänse von der Liegewiese an eine andere Stelle im Park oder sonst wohin erinnert an das Sankt-Florians-Prinzip. An der massiven Zunahme der Nilgänse in den vergangenen Jahren ändert das neue Modellprojekt aller Voraussicht nach nichts. Radikale Schritte wie etwa die Jagd auf die Nilgans, die auf der EU-Liste „invasiver Arten“ steht, lehnt die Umweltdezernentin ab. „Wir wollen mit dieser Maßnahme das Töten der Vögel vermeiden. Ich bin von einem Abschuss überhaupt nicht überzeugt. Wir werden jetzt sehen, wie das im Brentanobad läuft. Man sollte diesen Versuch genauso kritisch betrachten wie das, was wir hier machen.“

Im Frankfurter Brentanobad waren die Gänse wegen der Gesundheitsgefahr im Winter mit einer Ausnahmegenehmigung zum Abschuss freigegeben worden. Mit Beginn der Badesaison wird sich zeigen, ob die Abschreckung gewirkt hat.

Die Nilgans darf in Hessen seit 2011 außerhalb geschlossener Ortschaften bejagt werden. Auch am Darmstädter Badesee Woog waren in der letzten Saison sechs Tiere geschossen worden.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.03.2018