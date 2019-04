„Wenn du tot bist, dann schmeiß ich das Zeug weg“

Gelnhausen.Der pensionierte Oberstudienrat sucht im Müll nach Pfandflaschen und Verwertbarem. Seine Frau näht sich ihre Kleidung aus Altkleidern selbst, statt mit dem Auto ist das eigentlich wohlhabende Paar mit dem Tandem unterwegs. Für die geistige Fitness lernen sie Fremdsprachen, für die körperliche Balance stehen Sport und täglicher Sex auf dem Programm. In der hessischen Kleinstadt Gelnhausen sind die Ihlefelds so gut wie jedem ein Begriff. Der Dokumentarfilm „Adelheid, Kornelius und die Töde“ macht sie nun auch überregional bekannt.

Acht Jahre begleiteten die Filmemacherinnen und Schwestern Kirstin und Maren Schmitt das Paar um die 80 mit der Kamera: beim Pilzesuchen im Wald, beim Abendessen bei sich zu Hause oder wie sie „Faust“ auf Spanisch rezitierend mit Bollerwagen durch die Stadt ziehen. Finanziert wurde die Produktion unter anderem von Hessen Film und Medien. Premiere ist am 27. April in Gelnhausen. Dann ist der Film in verschiedenen Kinos in Hessen zu sehen.

Leben nach Prinzipien

„Wie will ich leben, und was ist wirklich wichtig – das sind Fragen, die jeden regelmäßig beschäftigen“, sagt Kirstin Schmitt, selbst in Gelnhausen aufgewachsen. Das konsequent lebende Paar habe sie bereits in ihrer Kindheit fasziniert. Jahrzehnte vor Trends wie Minimalismus, Upcycling (das Umwandeln von Abfall in neuwertige Produkte) und plastikfrei richteten sich Kornelius und Adelheid nach ethischen und ökologischen Prinzipien. Was andere von ihren Angewohnheiten hielten, war ihnen egal. „Unzensierte Schamlosigkeit des Denkens“, nennt es Kornelius.

Diese Konsequenz halten beide auch angesichts seines unheilbaren Prostata-Krebses ein, die das seit mehr als 50 Jahren verheiratete Paar vor neue Herausforderungen stellt. Er entscheidet sich gegen eine lebensverlängernde Behandlung, die Inkontinenz und Impotenz zur Folge haben könnte. Sie ist mit der Aussicht konfrontiert, bald allein dazustehen.

Emanzipationsprozess setzt ein

„Er hat immer den Ton angegeben, und ich habe mich gefügt“, beschreibt Pfarrerstochter Adelheid bei einem Treffen die Beziehung, in der auch drei inzwischen erwachsene Kinder entstanden. Natürlich sei es nicht immer einfach gewesen, aber eine Trennung sei für sie nie eine Option gewesen. Im Film wird mit fortschreitender Krebserkrankung ihres Mannes ihr Emanzipationsprozess immer deutlicher. „Am Ende habe ich gemerkt, dass er mich immer mehr gebraucht hat als ich ihn.“ Auf ihren Abschied vom bisherigen und seinen Abschied vom ganzen Leben bezieht sich auch die von Adelheid geformte Mehrzahl „Töde“ im Filmtitel.

„Es hat mich immer fasziniert, dass sie nicht die klassischen Alten waren“, sagt Filmemacherin Kirstin Schmitt. Auch die Kornelius verbleibende Zeit nutzen sie und führen ihren Alltag beherzt fort. Beide hätten sich in ihrem Leben klar bekannt: er zu seiner konsequenten Lebensweise, sie zu einem Mann, der nicht immer einfach ist. In der heutigen multi-optionalen Gesellschaft sei das besonders: „Wir merken nicht, dass wir vor lauter Entscheidungsmöglichkeiten eigentlich total unfrei sind.“

Die schnodderige Art der Protagonisten samt hessischer Mundart nimmt dem Geschehen oft die Tragik. „Und Schätzchen, wie ist es dir ergangen – hat er dir dein Spätzchen abmontiert?“, fragt Adelheid Kornelius nach der Rückkehr vom Arzt liebevoll. Angesichts einer von ihm vor dem Ausmisten bewahrten Deko-Ente kommentier sie: „Ja, und wenn du dann tot bist, dann schmeiß ich das Zeug fort.“

Tod als guter Ratgeber

Der Kontrast zum Leben in der Kleinstadt wird deutlich, wenn der Bankberater im Anzug samt Präsentkorb die gut situierten Kunden besucht und sich nach einem Gedichtvortrag hektisch verabschiedet. Trotz aller Komik schaffen es die Filmemacherinnen, das Paar nicht vorzuführen, sondern einen intimen, lehrreichen Blick in ihr Leben zu gewähren.

Im Dezember 2018 stirbt Kornelius zu Hause an seinem „Krebschen“. Während das Ende im Film nur angedeutet wird, findet Adelheid auch im persönlichen Gespräch klare Worte: „Ein Hosenpisser wollte er nicht werden. Als er es dann wurde, hat er nichts mehr gegessen.“ Als der Tod eintrat, habe sie sich für ihn gefreut. „Na, hast es endlich geschafft?“, seien ihre ersten Worte danach gewesen.

Wer gut lebt, könne auch gut sterben, sagt Schmitt. Der Film lehre, dass der Tod ein guter Ratgeber für das Leben sein könne. „Sie haben eine Ruhe vermittelt, weil sie gelassen mit Leben und Sterben umgehen.“

