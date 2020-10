Wenn Müll zu Kunst wird – „Plastikmensch“ vor Ministerium

Stuttgart.Ein Gestell aus Stahl und Draht, gefüllt mit alten Plastikflaschen, Kaffeekapseln und Folien – so sieht der 3,20 Meter hohe „Plastikmensch“ aus, der nun am Umweltministerium in Stuttgart aufgestellt wurde und bis zum 27. Dezember die Menschen zum Nachdenken anregen soll. Für Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) weist die Skulptur darauf hin, dass Kunststoff zwar eine Menge nützlicher Eigenschaften hat; zu sorglos dürfe man mit dem Werkstoff aber nicht umgehen. „Wir müssen unseren Umgang mit Kunststoff ändern“, betonte er am Freitag. Produkte sollten so gestaltet werden, dass ihre Bestandteile recycelt oder wiederverwendet werden können. „Gleichzeitig müssen wir uns Gedanken machen, wo wir Kunststoff vermeiden und Alternativen nutzen können.“ lsw

