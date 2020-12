Wenn Straftäter noch auf freiem Fuß sind

Stuttgart.Nach der Freiburger Massenvergewaltigung vor mehr als zwei Jahren entbrannte eine wochenlange Diskussion über offene Haftbefehle. Hintergrund war, dass der mutmaßliche Haupttäter bei der Vergewaltigung einer damals 18-Jährigen nach einem Discobesuch bereits zuvor wegen anderer Straftaten per Haftbefehl gesucht wurde. Dabei kam Ende des Jahres 2018 heraus, dass es landesweit mehr als 20 000 offene Haftbefehle gab. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sah sich massiver Kritik ausgesetzt. Doch wie sieht die Situation heute aus?

Laut einer Aufstellung des Stuttgarter Innenministeriums konnte die Zahl der offenen Haftbefehle inzwischen (Stand 30. November 2020) auf 12 451 Fälle nahezu halbiert werden. Rund drei Viertel der Fälle würden Vollstreckungshaftbefehle zugrunde liegen. Diese gebe es „beispielsweise, wenn ein Täter seine Haft nicht antritt, seine Bewährung widerrufen wird oder eine Geldstrafe nicht oder nicht rechtzeitig bezahlt wurde“, sagt ein Sprecher des Innenministeriums.

Generell handele es sich um einen dynamischen Prozess, der von regelmäßigen Neuerfassungen sowie Löschungen und Erledigungen geprägt sei. Die Bandbreite der Täter, nach denen gefahndet wird, sei groß. Diese gehe von Ersatzfreiheitsstrafen für nicht bezahlte Geldstrafen über Ausschreibungen bei nicht erfolgtem Haftantritt, Untersuchungshaftbefehlen bis hin zur Aussetzung von Restfreiheitsstrafen bei abgeschobenen Straftätern.

Meist ausstehende Geldbußen

Die Sicherheitsbehörden weisen aber immer darauf hin, dass es sich bei den Tausenden offenen Haftbefehlen nicht in großem Maße um Schwerverbrecher handelt, die frei herumlaufen. In einer extra ausgefertigten Auflistung legte das Stuttgarter Innenministerium schon vor zwei Jahren dar, dass der Löwenanteil mit über 80 Prozent aller Fälle Strafvollstreckungen seien, also wenn jemand per Haftbefehl gesucht wird, weil er eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte.

Trotzdem zählten zu den damals über 20 000 Fällen auch mehrere Hundert schwere Straftaten. Hier wurden die Täter nach Gerichtsurteilen gesucht wegen Gewalt- und Sexualstraftaten sowie Straftaten gegen das Leben, also Mord und Totschlag. Strobl kündigte damals Verbesserungen an. Man wolle die Lehren aus der Freiburger Gruppenvergewaltigung ziehen, erklärte der CDU-Politiker.

Zentrale Erfassung

Beim Landeskriminalamt (LKA) und in den Südwest-Polizeipräsidien werden seitdem die Haftbefehle, die von Staatsanwaltschaften ausgestellt worden sind, zentral erfasst. Dabei ist das LKA für die besonders schweren Fälle zuständig. Dass die Zahl der offenen Haftbefehle seit 2018 zurückgegangen ist, kann Strobl als Erfolg verbuchen. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und Ende 2018 ein straffes Haftbefehlsmanagement geschaffen. Wir haben einen landesweit einheitlichen, sehr strukturierten Umgang mit offenen Haftbefehlen“, erklärt der CDU-Politiker.

Es sei richtig gewesen, dass bei allen Polizeipräsidien und beim Landeskriminalamt einheitliche Prozesse und ein strenges Controlling eingerichtet worden seien. „Damit sorgen wir für Effizienz und Effektivität“, so Strobl. Bei den vielen offenen Haftbefehlen gibt es auch Personen aus dem rechts- und linksextremistischen Milieu, nach denen die Sicherheitsbehörden fahnden. Nach Angaben des Innenministeriums gab es im Bereich der politisch motivierten Kriminalität im rechtsextremistischen Bereich Ende November gegen 43 Personen offene Haftbefehle. Nach linksextremistischen Straftätern wurde zum selben Zeitpunkt in elf Fällen gesucht.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020