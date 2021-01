Wer arbeitet im Homeoffice?

Wiesbaden/Frankfurt.Eine gesetzliche Regelung für mehr Homeoffice wegen der Pandemie – davon war Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) eigentlich kein Fan. Bei dem Thema gebe es zwar noch Luft, von gesetzlichen Regelungen halte er aber gar nichts, sagte er Mitte Januar. Doch nun unterstützt auch Hessen den Beschluss von Bund und Ländern. Unternehmen sollen per Verordnung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) dazu angehalten werden, Beschäftigten mehr Homeoffice anzubieten.

Beifall – und Ärger

Die Reaktionen in Hessen: Beifall auf der einen Seite, Ärger auf der anderen. „Für uns steht fest, dass die Eindämmung von Corona nicht nur durch ständig neue Restriktionen im privaten Bereich zur Kontaktbeschränkung erfolgen kann“, sagte Michael Rudolph, Vorsitzender des DGB Hessen-Thüringen, es sei gut, dass jetzt das Infektionsgeschehen am Arbeitsplatz in den Mittelpunkt gerückt werde.

„Arbeitsplätze vor allem in der Industrie sind nachweislich kein Hotspot, was sich auch in den vergleichsweise außerordentlich niedrigen Infektionszahlen am Arbeitsplatz widerspiegelt“, betonte dagegen die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU). Zudem könnten viele Aufgaben nicht von zu Hause erledigt werden.

Doch wie viel mehr Homeoffice kommt auf die Hessen zu? Und wie viele arbeiten bisher von zu Hause? Das weiß niemand. Bedauerlicherweise ließen sich Fragen nach der Anzahl der Betriebe, der Beschäftigten und der Branchen nicht aktuell beantworten, hieß es beim Sozialministerium: „Es gibt keine entsprechende Berichtspflicht, und der Anteil der Betriebe, in denen die Beschäftigten im Homeoffice arbeiten, verändert sich konstant.“

3,5 Millionen Erwerbstätige gibt es in Hessen laut Statistischem Landesamt. Die meisten arbeiten im Dienstleistungsbereich. Homeoffice-Zahlen hat aber auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi nicht. „Wir beobachten, dass es, wo immer möglich, auch praktiziert wird“, sagte Sprecherin Ute Fritzel. Man sei ganz klar für das mobile Arbeiten von zu Hause. Die Gewerkschaft verweist aber darauf, dass Dienstleistung ja auch Handel und öffentlichen Nahverkehr umfasse, „beides Bereiche, die wir auch organisieren, genau wie die Pflege und die Ver- und Entsorgungsbranche“. Dort sei kein Homeoffice möglich. Deshalb müssten die Beschäftigten besonders stark geschützt werden.

Bundesweit gibt es Erhebungen zum Homeoffice-Anteil. Oft zitiert wird eine Befragung der Hans-Böckler-Stiftung. Demnach lag der Anteil der Beschäftigten im Homeoffice im April 2020 bei 27 Prozent. Nur 14 Prozent hätten dagegen im November angegeben, überwiegend oder ausschließlich zuhause gearbeitet zu haben. Sowohl Gewerkschaften als auch Unternehmer halten die Zahlen für wenig aussagekräftig. Die Angaben bezögen sich auf den Zeitraum vor dem zweiten Lockdown. In die Phase danach sei die Wirtschaft dann vorbereitet gegangen, unterstrich der VhU. Ähnlich äußert sich der DGB Hessen-Thüringen: Es sei davon auszugehen, dass die Zahl der aktuell im Homeoffice befindlichen Beschäftigen höher liege und steige.

Im öffentlichen Dienst sei Homeoffice zum Teil unterschiedlich ausgeprägt, sagte Heini Schmitt, Landesvorsitzender des dbb Beamtenbunds. „Schwierig wird es bei Tätigkeiten, die wenig Bürozeit beinhalten – Polizei, Justizvollzugsdienst, Gerichtsvollzieher, Straßenunterhaltung etc.“ Dagegen gebe es in Bereichen wie der Finanzverwaltung Beschäftigte, die zum Teil seit April im Homeoffice arbeiteten. Viel Luft nach oben bestehe in den Schulen.

Kommunen sind mit dabei

Begrenzende Faktoren beim Ausbau des Homeoffice seien weniger die Beschäftigten und Bediensteten, als vielmehr manche Behörden- und Dienststellenleiter, bei denen das Homeoffice einen eher geringen Stellenwert genieße.

Die Kommunen haben laut Hessischem Städte- und Gemeindebund (HSGB) überwiegend bereits ab März Homeoffice-Modelle ermöglicht und ausgeweitet. „Homeoffice wird also in der kommunalen Praxis als ein Baustein zur Kontaktvermeidung genutzt“, sagte HSGB-Geschäftsführer David Rauber. Die Kommunen hätten auch bauliche Maßnahmen ergriffen, etwa Zu- und Ausgangsregelungen, mehr Einzelbüros, entzerrte Arbeitszeiten. lhe

