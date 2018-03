Werbung für den IS?

Anzeige

Frankfurt.Werbung für die Terrororganisation IS wird einem ehemaligen Doktoranden vor dem Oberlandesgericht Frankfurt vorgeworfen. Die Generalstaatsanwaltschaft legt dem 37-Jährigen in dem gestern begonnenen Prozess Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland, Volksverhetzung und Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie Nötigung eines Mitgefangenen vor. Malik F., der an der Technischen Universität (TU) Darmstadt in Mathematik promovierte, soll sich auch über den Bau von Bomben informiert haben.

Am ersten Verhandlungstag schwieg der 37-jährige Syrer, der zuletzt im südhessischen Weiterstadt wohnte, zu den Vorwürfen. „Mein Mandant wird sich schweigend verteidigen und auch zu seiner Person nichts sagen“, erklärte sein Verteidiger, nachdem der Vorsitzende des Staatsschutzsenates auf mögliche Vorteile eines Geständnisses bei der Strafzumessung hingewiesen hatte. Der Angeklagte saß mehr als ein Jahr in Untersuchungshaft.

Die TU beendete das Promotionsverhältnis nach Bekanntwerden der Vorwürfe. Malik F. soll bei Facebook Propaganda für den IS betrieben und um Unterstützer geworben haben. Außerdem wirft ihm die Generalstaatsanwaltschaft unter anderem vor, sich über die Anwendung diverser Chemikalien bei islamistisch motivierten Anschlägen informiert zu haben. lhe