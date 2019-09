Werbung für den Standort

Baden-Württemberg will auf der Weltausstellung Expo in Dubai 2020/2021 Aufmerksamkeit erregen. Doch bei der Finanzierung im Vorfeld des Messepavillons läuft einiges unrund.

Zunächst einmal ist es richtig, dass sich Unternehmen aus dem Südwesten vor einem Publikum aus aller Welt präsentieren. Im globalen Wettbewerb der Regionen kämpft jeder um seinen eigenen Vorteil. Wer nicht selbstbewusst und modern auftritt, hat keine Chance. Und will Baden-Württemberg auch in den nächsten Jahrzehnten als Innovationsregion mit starken Unternehmen punkten, bietet ein Pavillon auf der Expo dafür eine gute Gelegenheit.

Gerade in wirtschaftlich schwieriger werdenden Zeiten – und diese sind in den nächsten Jahren zu erwarten – muss die exportorientierte Südwest-Wirtschaft noch mehr um potenzielle Kunden werben. Es gilt, die aufstrebenden Märkte in Asien und Indien im Blick zu behalten.

Zudem: Auffallen wird der Pavillon auch deshalb, weil sonst nur Staaten vertreten sind. Etwas kleinkariert wirkt der Streit im Vorfeld der nächsten Expo. So ist es nicht nachvollziehbar, dass die Unternehmen im Land bislang nicht genügend Mittel für das Sponsoring zur Verfügung stellten, damit schon jetzt die 13,3 Millionen Euro Projektkosten gedeckt werden können.

Dass sich offenbar einige größere Konzerne nicht beteiligen wollen – und hier geht es um für sie überschaubare Summen – ist befremdlich. Aber noch ist genügend Zeit für die Firmen, doch noch einen Beitrag zu leisten. Es wäre ein Engagement für den heimischen Standort, das mehr als lohnenswert ist.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019