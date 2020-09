Werbung für Wildfleisch

In Wäldern im Südwesten leben Zehntausende Wildschweine. © dpa

Baden-Baden.Wildschweinfleisch schmeckt gut und ist auf jeden Fall bio – beim Verbraucher aber noch nicht sehr populär. Das auf drei Jahre angelegte Pilotprojekt „Wilde Sau“ des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord will Abhilfe schaffen und zog am Dienstag in Baden-Baden nach rund einem Jahr eine erste, positive Bilanz. „Im Rahmen des Projektes arbeiten mittlerweile über 100 Netzwerk-Partner zusammen“, sagte Projektleiter Uwe Baumann. Dazu zählten Jäger, Metzger, Köche und auch der Lebensmittelhandel in der Region. Ziel sei, die Nachfrage nach dem Fleisch der „Wilden Sau“ zu verankern, zu stärken und für mehr Wertschätzung des Produktes zu sorgen. „Die Förderung des Landes ist in diesem Pilotprojekt gut angelegt“, sagte Landwirtschafts-Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch, die sich am Dienstag vor Ort ein Bild machte. Baden-Württemberg gibt für die Kampagne 246 000 Euro aus. Laut Jagdverband wurden im Südwesten im Jagdjahr 2018/19 knapp 48 000 sogenannte Schwarzkittel geschossen. Der eigentliche Bestand im Land wird auf das dreifache geschätzt. lsw

