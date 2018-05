Werbung mit Mutter Natur

Anzeige

Frankfurt.Der Ginster blüht, eine Feldlerche singt, ein Maikäfer fliegt vorbei – die Szene erinnert an einen Besuch in idyllischer Natur. Doch dann rast auf der Startbahn in nur rund hundert Metern Entfernung ein Airbus A-380 heran und erhebt sich unter ohrenbetäubendem Lärm in die Luft. Ortstermin auf dem größten deutschen Flughafen unter ungewöhnlicher Überschrift: Betreiber Fraport hat zur „Biodiversitäts-Rundfahrt“ geladen.

Biologe Jürgen Ebert führt im Bus über das 23 Quadratkilometer große Gelände. Mehr als 475 000 Starts und Landungen jährlich wickelt der Flughafenbetreiber darauf ab. Dennoch gebe es dort seltene Arten aus der Pflanzen- und Tierwelt, berichtet Ebert. Er gehört zum vierköpfigen „Wildlife Control Team“ des Frankfurter Flughafens. Was das bedeutet, wird auf der Tour entlang der Start- und Landebahnen schnell klar: Die Arten sind willkommen, solange sie den Betrieb nicht stören. Die Feldlerche etwa sei ein Vogel, der sich meist nah am Boden aufhalte und deshalb den Flugzeugen nicht ins Gehege komme, sagt Ebert. Um die 300 Brutpaare gebe es auf dem Areal und damit eine der größten Populationen im europäischen Binnenland. Empfindlich auf Fluglärm scheinen die Vögel nicht zu reagieren. „Meine Interpretation ist, dass das Futter- und Brutangebot hier so interessant ist, dass der Lärm in den Hintergrund tritt“, sagt Ebert. Der angestammte Lebensraum der Tiere werde wegen der intensiven Landwirtschaft immer knapper.

Mit dem Steinschmätzer brüte am Flughafen auch eine in Deutschland vom Aussterben bedrohte Vogelart. Neben der Fauna hat seinen Angaben zufolge auch die Flora einige Exemplare zu bieten, die anderswo selten geworden sind: Vier Ginsterarten zählt Ebert auf, dazu die Heide-Nelke, Becherflechten sowie Filzkraut.