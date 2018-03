Werktag wird zum Hindernislauf

Anzeige

Das Informationsangebot des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) im Internet hilft den Pendlern auf dem Vorplatz des Frankfurter Hauptbahnhofs auch nicht viel weiter: Bis zur Hauptwache in der Innenstadt wird an diesem Morgen nur der Fußweg angezeigt, 1,6 Kilometer sei er lang, heißt es dort, bei Start um 7.34 Uhr sei man um 7.51 Uhr angekommen. Die große Menschentraube an der Ampelanlage zeigt: Tatsächlich folgen viele diesem Vorschlag.

Doch das ist nicht für alle so einfach: Pia Reuter aus Heusenstamm (Kreis Offenbach) hat zwar nur zehn Minuten bis zur Taunusanlage, doch sie ist am Knie verletzt. „Ich bin schon genervt“, sagt die Bankangestellte. „Man könnte den Tunnel auch am Wochenende sperren, wenn nicht so viele Leute unterwegs sind“, sagt sie. „Das ist nicht der beste Tag für einen Streik“, sagt eine andere vor der Ampel im Regen wartende Frau. „Das ist semi-prickelnd gerade.“

Eine Pendlerin, die bei der Frankfurter Volksbank arbeitet, ist auf einen 20-minütigen Marsch eingestellt, sie kommt jeden Tag aus Darmstadt nach Frankfurt. „Ich habe Verständnis für den Streik, aber der Zeitpunkt ist schon gemein“, sagt sie mit Blick auf den gesperrten S-Bahn-Tunnel.

Zwei Wochen lang, für die Dauer der Osterferien, wird dort ein neues elektronisches Stellwerk getestet, an dem die Bahn seit Jahren baut. Im Herbst soll es in Betrieb gehen und dann die alltäglichen Verspätungen der S-Bahnen vermeiden helfen. Die Tunnelröhren unter der Stadt gehören zu den am meisten befahrenen Strecken bundesweit. Rund 360 000 Pendler kommen pro Werktag zur Arbeit nach Frankfurt, die meisten von ihnen mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Damit die Fahrgäste trotz der zweiwöchigen Tunnelsperrung vorankommen, haben Bahn und RMV besonders auf U- und Straßenbahnen gesetzt, die die Menschen ersatzweise in die Innenstadt bringen sollen. Doch am vergangenen Freitag entschied sich die Tarifkommission der Gewerkschaft ver.di zum ganztägigen Streik gestern. VGF-Sprecher Conrads sagt zum Warnstreik, es handele sich um ein legitimes Mittel im Arbeitskampf. Von Vorteil sei, dass die Aktionen bereits am Freitag angekündigt worden seien: „So konnten wir die Fahrgäste rechtzeitig informieren.“ Problematisch könne die Situation für ältere, behinderte und kranke Menschen sein, so dass man geraten habe, geplante Fahrten und Termine nach Möglichkeit zu verschieben.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 29.03.2018