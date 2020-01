Wetter: Selbst Kunstschnee ohne Chance

Offenbach.Kühles und wechselhaftes Wetter erwartet die Hessen am Wochenende. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird der Freitag noch recht freundlich, erst zum Abend hin ziehen Wolken und Regen auf. Dabei werden maximal zehn Grad erreicht. Am Samstag wird es bei vielen Wolken und Schauern mit fünf bis acht Grad etwas kühler. In höheren Lagen kann es bei zwei bis fünf Grad auch schneien. Darauf hoffen auch die Pistenbetreiber etwa im Sauerland. Das Bild zeigt einen Skihang bei Ritzhagen, auf dem nur noch ein wenig Kunstschnee liegt. lhe (Bild: dpa)

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.01.2020