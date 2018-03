Wetzlar will Auftritt von Rechtsrockern stoppen

Anzeige

Wetzlar.Die Stadt Wetzlar will Auftritte von Rechtsrock-Bands bei einer NPD-Veranstaltung verhindern. Es werde eine entsprechende Untersagungsverfügung erlassen, sagte ein Sprecher der mittelhessischen Kommune gestern. Es gehe dabei allein um den Auftritt von Bands aus dem rechtsextremen Spektrum, die Veranstaltung selbst werde nicht untersagt. Gerichte hatten diese zuvor erlaubt.

Die rechtsextreme NPD will in der Wetzlarer Stadthalle am kommenden Samstag eine große Wahlkampfveranstaltung abhalten. Da nun auch die Bands aufspielen sollen, habe das Treffen einen anderen Charakter bekommen, sagte der Sprecher. „Wir wollen eine Untersagung erreichen, weil das nicht dem ursprünglichen Inhalt entspricht.“ Die Kommune schloss nicht aus, dass die Untersagungsverfügung ein Fall fürs Gericht wird.

Richter hatten sich bereits vor einigen Wochen mit der NPD-Veranstaltung befasst: Sowohl das Verwaltungsgericht Gießen als auch der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel (VGH) gaben dafür grünes Licht. lhe