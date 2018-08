Widerstand von einst bringt Lehren für die Zukunft

Anzeige

Das Land Hessen in seiner heutigen Form entstand erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Bei einer Volksabstimmung am 1. Dezember 1946 nahmen die Bürger ihre neue Landesverfassung an – was als Geburtsstunde des heutigen Bundeslandes gilt. Lange Zeit ihrer Geschichte lebten die „Hessen“ in unterschiedlichen Herrschaftsbereichen. Im 19. Jahrhundert waren dies insbesondere das Kurfürstentum Hessen-Kassel, das Großherzogtum Hessen-Darmstadt und das Herzogtum Nassau. Im Mittelalter und in der Renaissance spielten vor allem die Landgrafen von Hessen eine wichtige Rolle.

Soweit will Professorin Mecking nicht in die Vergangenheit zurückblicken. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit soll auf der Zeit nach 1945 liegen. Hessen hat aus Historikersicht noch einige offene Fragen zu bieten, zum Beispiel jene zur landestypischen Protestkultur. „Bislang ist es in der Forschung so, dass Protestbewegungen stärker als städtisches Phänomen betrachtet werden. Aus meiner Sicht bietet Hessen sehr gute Anhaltspunkte, das einmal im städtischen und ländlichen Raum zu beobachten.“

Biblis-Demo auch interessant

Nicht nur die Studentenrevolte der 1960er Jahre könne dabei ein Thema sein, sondern auch der Widerstand gegen den Bau der Startbahn West am Frankfurter Flughafen. Außerdem sei interessant, dass die Anti-Atomkraft-Bewegung in Hessen in den 1970er Jahren im Vergleich zu Protesten in anderen Bundesländern eher weniger in Erscheinung getreten sei. „Wenn ich an Biblis denke: Dagegen ist viel weniger unkonventionell protestiert worden als etwa in Brokdorf“, sagt Mecking. Für die Professorin ist klar: Wer sich mit dem Widerstand von einst beschäftigt, der lernt auch etwas über heutige Protestformen und -kulturen.

Die Historikerin, die zuletzt an der Fachhochschule in Duisburg forschte und lehrte, möchte zudem die Geschichte der Polizei untersuchen. In diesem Bereich gebe es in Hessen noch Nachholbedarf. Zudem sei der Polizeibereich einer der „Klassiker“ des landespolitischen Engagements. Mecking: „Wie Polizei agiert, welchen Rahmenbedingungen sie ausgesetzt ist, das sagt sehr viel über den inneren Zustand und über die politische und gesellschaftliche Verfasstheit eines Staates aus.“ Auch regionale Geschlechtergeschichte sowie Untersuchungen zu Ministerien in der NS-Zeit kann sich Mecking als Forschungsthemen vorstellen.

Die Erkenntnisse der neuen Professur sollen nicht hinter Uni-Türen verborgen bleiben. „Mein Anliegen ist, landesgeschichtliche Themen nicht nur theoretisch und fachwissenschaftlich, sondern auch praxisorientiert zu vermitteln“, betont Professorin Mecking.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 16.08.2018