„Wie in einem schlechten Krimi“

Wiesbaden.„So etwas hätte ich eigentlich für einen schlechten Krimi gehalten.“ Der CDU-Abgeordnete Christian Heinz sprach am Donnerstag im Rechtsausschuss des Hessischen Landtags aus, was viele dachten, als sie vom Fall des bekanntesten Korruptionsbekämpfers der Frankfurter Staatsanwaltschaft hörten, der jetzt selbst unter massivem Bestechungsverdacht in Untersuchungshaft sitzt. Mit Hilfe eines Schulfreunds soll der Oberstaatsanwalt eine Firma gegründet haben, die teure Gutachten bei Verdachtsfällen auf Abrechnungsbetrug von Ärzten und in Krankenhäusern erstellte. 15 Jahre lang soll er dann von dieser Firma für jeden Auftrag Bestechungsgeld kassiert haben.

Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) berichtete in der Sondersitzung des Ausschusses Einzelheiten über den Fall, der sie selbst „entsetzt und fassungslos“ gemacht habe. Demnach kassierte der hohe Justizbeamte Alexander B. das Bestechungsgeld mit einer Geldkarte, die ebenso wie das betreffende Konto noch nicht einmal seinen Namen enthielt. Und zwar in Beträgen von jeweils 200 bis 2000 Euro. Allein in den letzten fünf Jahren sollen dem Mann, der zudem auch Pressesprecher der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft war, so 240 000 Euro zugeflossen sein. Sein monatliches Zusatzeinkommen bezifferte die Ministerin auf durchschnittlich 4 000 Euro im Monat.

Aufgeflogen ist der schwerwiegende Korruptionsfall – auch das einem schlechten Krimi ähnlich – nur wegen einer gescheiterten Liebesbeziehung des Oberstaatsanwalts. Wie Kühne-Hörmann berichtete, erstattete die ehemalige Lebensgefährtin im August vergangenen Jahres Anzeige gegen Alexander B. Die ermittelnden Kollegen des Staatsanwalts hätten, wie in solchen Fällen üblich, erst einmal prüfen müssen, ob dies nicht ein Racheakt der enttäuschten Liebhaberin war. Schnell habe sich gezeigt, dass an den Vorwürfen etwas dran ist, berichteten die für die Ermittlungen zuständigen Frankfurter Staatsanwälte.

Kritik am System

Und die Expartnerin ging mit ihrer Anzeige auch selbst ein Risiko ein: Die Arzthelferin wird in dem Fall als „Mitbeschuldigte“ geführt, wie es in der Ausschusssitzung hieß. Die Ermittlungen, die bis zur Festnahme des Oberstaatsanwalts fast ein Jahr dauerten, mussten mit größtmöglicher Vorsicht geführt werden, damit der Verdächtige nicht selbst Wind davon bekam, wie Kühne-Hörmann schilderte. Schließlich hatte er schon in seiner herausgehobenen Funktion als Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft viele Einblicke. Dass das offenbar geklappt hat und Alexander B. bis zu seiner Verhaftung Ende Juli nicht Lunte roch, stellte die Grünen-Abgeordnete Hildegard Förster-Heldmann dann auch als gelungene Leistung dar.

Marion Schardt-Sauer von der FDP kam demgegenüber zu dem Schluss, neben der „kriminellen Genialität“ offenbare der Fall auch, „dass etwas im System nicht zu stimmen scheint“. Der Gedanke scheint inzwischen auch der Justizministerin gekommen zu sein, die nach eigenen Angaben erst kurz vor der Verhaftung von dem Verdacht gegen ihren Vorzeige-Staatsanwalt erfuhr. Bevor die Opposition dazu bohrende Fragen stellen konnte, verkündete Kühne-Hörmann ein Fünf-Punkte-Programm mit ersten Konsequenzen aus der Affäre.

Vier-Augen-Prinzip für alle

So soll das Vier-Augen-Prinzip bei der Vergabe von Gutachten jetzt für alle Staatsanwaltschaften in Hessen gelten, gerade die Generalstaatsanwaltschaft hatte es bisher nicht beachtet. Dann wurden natürlich sämtliche Zahlungen an das vom Schulfreund des Beschuldigten geführte Unternehmen eingestellt und weitere Aufträge storniert. Die Zentralstelle für Medizinwirtschaftstrafrecht wird so bald wie möglich geschlossen, ihre Aufgaben werden neu verteilt. Weiter sollen die Innenrevision bei der Justiz gestärkt und im Ministerium zentralisiert sowie die Geschäftsverteilung für Korruption neu geordnet werden. Für den SPD-Politiker Günter Rudolph sind das aber lediglich „Selbstverständlichkeiten“.

