Wie rechts sind die Querdenker?

Stuttgart.Redner und Teilnehmer zeigen den Hitlergruß, bekannte Rechtsextremisten zeigen sich unter den Demonstranten, ein NPD-Funktionär fungiert als Ordner, Querdenken-Initiator Michael Ballweg trifft sich mit der Reichsbürger-Ikone Peter Fitzek – wie rechts ist die Querdenken-Bewegung? Diese Frage beschäftigt neben dem Verfassungsschutz nun auch das Parlament in Baden-Württemberg. Für Innenminister Thomas Strobl (CDU), der den Innenausschuss des Landtags am Mittwoch dazu informierte, ist die Situation eindeutig.

„Was mir große Sorge bereitet, sind die Versuche von Rechtsextremisten, von Reichsbürgern und Selbstverwaltern, Einfluss auf das Demonstrationsgeschehen gegen die Corona-Beschränkungen zu gewinnen“, sagte Strobl vor dem Ausschuss. Extremisten versuchten, das Protestgeschehen für ihre ideologischen Ziele zu nutzen.

Verschwörungsmythen beliebt

Insgesamt diffamiere die Querdenken-Bewegung den deutschen Rechtsstaat als totalitäres System oder als eine mit dem Nazi-Regime gleichzusetzende Diktatur. Problematisch seien zudem die dort verbreiteten Verschwörungsmythen wie von QAnon, „Sie finden zunehmend Anklang bei nicht-extremistischen Demonstrationsteilnehmern“, so Strobl weiter. Dennoch: Ein Beobachtungsobjekt sei die Querdenken-Bewegung für den Verfassungsschutz derzeit nicht, bestätigt der Sprecher des Landesamts für Verfassungsschutz auf Anfrage. „Wir sehen aber, dass im Organisationsteam und rund um das Führungsteam Leute unterwegs sind, die uns als Rechtsextremisten bekannt sind.“ Zu beobachten sei, dass sich die Szene im Rahmen der Querdenken-Protest deutlich besser vernetze und intensiver austausche. „Die haben das klare Ziel, bei den Demonstrationen in Kontakt mit dem bürgerlichen Milieu zu kommen“, so der Sprecher.

Michael Blume, Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung, hat eine Erklärung für die beobachtete wachsende Radikalisierung. „Da sind Rechte, Linke und die Mitte dabei, Religiöse und Säkulare, die durch ein gemeinsames Feindbild zusammengehalten werden – die vermeintliche Weltverschwörung“, sagt Blume im Gespräch mit dieser Redaktion. „Aber jetzt ziehen sich immer mehr vernünftige Leute zurück. Wer jetzt noch Querdenker ist, tendiert entweder häufiger zum Rechtsextremismus oder zum religiösen Fundamentalismus.“

Zu den „Vernünftigen“ zählt wohl auch der Aaalener Volkswirtschaftsprofessor Christian Kreiß, der bei mehreren Querdenken-Kundgebungen als Redner aufgetreten war. „Ich bin auf Querdenken hereingefallen“, schreibt Kreis vergangene Woche im Online-Magazin Telepolis. „Von Seiten Querdenken hieß es mir gegenüber immer, man habe nichts mit Reichsbürgern oder ähnlichen Gruppierungen zu tun. Aber offenbar liefen im Hintergrund andere Bestrebungen. Querdenken ist für mich jetzt tot“, schreibt Kreiß.

