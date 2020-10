Wiesbadener stimmen über City-Bahn ab

Wiesbaden/Mainz.Über eine rund 40 Kilometer lange Straßenbahntrasse zwischen Wiesbaden, Bad Schwalbach im Taunus und Mainz wird seit Jahren gestritten. An diesem Sonntag (1. 11.) stimmen die Wiesbadener in einem Bürgerentscheid über den rund 426 Millionen Euro teuren Bau der sogenannten City-Bahn ab. Am vergangenen Sonntag gingen in Wiesbaden rund 500 Menschen für den Bau der Bahn auf die Straße. Es gibt aber auch Gegner. „Das Projekt ist für Wiesbaden nicht sinnvoll, es ist zu teuer und bringt zu wenig“, sagte etwa Sylvia Schob von der Bürgerinitiative Mitbestimmung Citybahn. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 30.10.2020