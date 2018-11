Wilhelma wird teurer

Stuttgart/Karlsruhe.Zoobesuche in Stuttgart und Karlsruhe kosten bald mehr Geld. Vom nächsten Frühjahr an müssen Besucher der Stuttgarter Wilhelma deutlich tiefer in die Tasche greifen – bis zu 25 Prozent, berichten „Stuttgarter Nachrichten“ und „Stuttgarter Zeitung“. Demnach sollen die Tickets für Erwachsene von März an statt bisher 16 Euro 19 Euro kosten, für Kinder steige der Preis von acht auf zehn Euro. Ein Familientagesticket soll demnach 48 Euro und damit acht Euro mehr als bisher kosten.

Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin begründete die Preiserhöhung laut den Zeitungen unter anderem mit den Ausgaben des Zoos für den Artenschutz. Außerdem müsse der Zoo „die Qualität als international renommierte Einrichtung aufrechthalten“ und brauche dafür mehr Geld. Kritik kommt demnach vom Verein Freunde und Förderer der Wilhelma. Die Ankündigung habe bei vielen der 34 000 Mitglieder Unmut ausgelöst, sagte der Vereinsvorsitzende Georg Fundel.

Der Karlsruher Zoo hatte seinen Eintritt bereits im März auf elf Euro angehoben. Nun kommt zum Jahreswechsel nach einem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats ein Artenschutzeuro hinzu, von dem Kinder ausgenommen sind. Dieser ist zwar freiwillig. Wer den Zusatzeuro nicht entrichten möchte, muss darauf beim Kauf des Tickets aber extra hinweisen. lsw

