Windräder stehen öfter still

Wiesbaden.Für die einen sind sie eine saubere Energiequelle, für andere ein „Vogelschredder“: An Windrädern scheiden sich die Geister. Behörden stecken im Dilemma. Sie sollen den Ausbau der grünen Energie ermöglichen und zugleich Artenschutz sicherstellen. Der Kompromiss lautet oft: Abschaltzeiten. Doch die sind umstritten.

„Zeitweise Betriebseinschränkungen“ heißt es im Behördenjargon, wenn Windräder stillstehen müssen. Die Ursachen können vielfältig sein: Kranichzug, Fledermäuse, Lärmschutz oder der geschützte Rotmilan und Schwarzstorch. Denn Vögel können durch drehende Rotoren getötet werden. Der Gedanke hinter Abschaltzeiten: Wenn die Tiere voraussichtlich fliegen, soll das Windrad stillstehen. Wann und wie lange, müssen Gutachten klären. Auf den Tisch kommen solche Auflagen bei der Genehmigung durch die Regierungspräsidien.

Wie viele der 1178 Windkraftanlagen in Hessen zeitweise stillstehen, ist unklar. Weder die Regierungspräsidien noch das Umweltministerium führen Buch. Die Tendenz ist aber eindeutig: „Heute wird fast jede Windkraftanlage mit einer Einschränkung der Betriebszeiten betrieben“, erklärte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Darmstadt.

Joachim Wierlemann, Vorsitzender des Landesverbands Windenergie, zweifelt am Sinn der Abschaltzeiten: „Die Abschaltungen s sollen die Windkraftgegner beruhigen, helfen tut das den Arten nicht.“ Bei Vögeln wisse man mangels fundierter Untersuchungen nicht, wie sinnvoll diese Maßnahme sei. Europaweite Forschungen mit besenderten Rotmilanen zeigten aber, dass der Verlust an Tieren durch Windräder unter einem Prozent der besenderten Vögel liege.

Dass die Behörden Abschaltzeiten zur Auflage machen, hat in seinen Augen einen anderen Grund: „Sie wollen sicher sein, dass sie vor Gericht nicht verlieren, es wird mittlerweile fast jede Genehmigung beklagt.“ Die Windrad-Betreiber müssen dann kalkulieren: Lohnt sich eine Windkraftanlage noch? Verheerend seien Auflagen, wenn sie nach dem Bau entschieden würden.

Bürger zahlt

Bürgerinitiativen sind nicht zwangsläufig Fans der Abschaltzeiten. So wird seit Jahren um Windkraftanlagen im nordhessischen Reinhardswald gestritten. Unter anderem soll dort ein Windpark mit 20 Anlagen entstehen – jetzt wird über Abschaltzeiten debattiert. Die Windkraftkritiker befürchten ein Szenario, in dem Anlagen den überwiegenden Teil des Jahres stillstehen. Das bringe dem Klimaschutz nichts und der Bürger zahle am Ende dafür über seine Stromrechnung und die EEG-Umlage, sagt Gabriele Niehaus-Uebel, Vorsitzende der Bürgerinitiative Oberweser-Bramwald. lhe

