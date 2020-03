Winzer meldet doch einen Eiswein

Eisweine schmecken besonders konzentriert und süß. © dpa

Korb im Remstal/Bodenheim.Entgegen einer ersten Übersicht des Deutschen Weininstituts ist es einem Württemberger Winzer doch gelungen, einen Eiswein des Jahrgangs 2019 zu lesen. „Darüber hinaus ist uns kein weiterer Winzer aus einem der 13 deutschen Weinbaugebiete bekannt, dem es gelungen ist, in diesem milden Winter Eiswein zu produzieren“, erklärte am Dienstag Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut (DWI) in Bodenheim bei Mainz. „Am 22. Januar erreichte unser Weingut eine Temperatur von minus achteinhalb Grad“, sagte Winzer Jens Zimmerle aus Korb im Remstal. Damit sei die Voraussetzung von mindestens minus sieben Grad gegeben. Daraufhin habe Zimmerle seine Erntemeldung zu knapp 100 Litern Eiswein abgegeben. Nach einer Eisweinlese werden die gefrorenen Trauben sofort gekeltert, was einen süßen Most ergibt. lsw

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020