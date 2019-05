Bäume ragen aus Solardächern im Stadtteil Vauban in Freiburg. © DPA

Freiburg.Für die Grünen ist Freiburg, Deutschlands südlichste Großstadt, traditionell eine Hochburg. Bei der Europawahl am Sonntag holte die Öko-Partei, die Wahlsiegerin wurde, in der Universitätsstadt im Süden Baden-Württembergs mit 38,5 Prozent ihr deutschlandweit bestes Ergebnis. Ein Vor-Ort-Besuch in Freiburg.

„Wir leben grün“, sagt ein junger Familienvater, der mit dem Fahrrad im Freiburger Öko-Stadtteil Vauban unterwegs ist. Das grüne Viertel, als ökologisches Vorzeigeprojekt überregional bekannt, ist weitgehend autofrei. Strom wird mit Sonnenenergie erzeugt, die Bio-Laden-Dichte ist hoch, Dächer und Hausfassaden sind bepflanzt. Die Grünen sind hier die prägende Partei. In dem Stadtteil kamen sie bei der Europawahl auf mehr als 55 Prozent. Die CDU musste sich mit 3,7 und die AfD mit 1,9 Prozent begnügen.

Auch in Freiburg insgesamt dominiert die grüne Partei. Sie holte in der Stadt mehr Stimmen als CDU und SPD zusammen. Nirgendwo anders in der Republik ist der grüne Stimmenanteil höher als im 230 000 Einwohner zählenden Freiburg.

Aktuelle Themen

„Themen, für die Grüne schon immer standen, sind nun mitten in der Gesellschaft angekommen. Wir profitieren davon, dass etwa der Klimaschutz hochaktuell ist und politischer Mainstream wird“, sagt die Freiburger Grünen-Politikerin Maria Viethen. Grüne Themen stießen politisch auf Akzeptanz, zumal andere Parteien sie vernachlässigten. Vor der Europawahl gingen bei der Klima-Protestaktion „Fridays for Future“ in Freiburg rund 10 000 Menschen auf die Straße. Aus Umweltschutz und Nachhaltigkeit hat sich in Freiburg, am Rande des Schwarzwalds, ein Wirtschaftszweig entwickelt, mit ökologisch orientierten Unternehmen und Forschungsinstituten. „Freiburg zeigt, dass Ökologie und Wirtschaftlichkeit keine Gegensätze sind“, sagt Viethen.

Hinzu kommt: Freiburg und der Region geht es wirtschaftlich gut, die Gegend ist beliebt, hat immer mehr Einwohner sowie einen stabilen Arbeitsmarkt. Themen wie Arbeitslosigkeit und soziale Härten spielen hier weniger eine Rolle als anderswo, sagt Michael Wehner von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg in Freiburg.

Junge Stadt

Und: Freiburg ist eine der jüngsten Großstädte Deutschlands. Das Durchschnittsalter der Einwohner beträgt laut dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 39,8 Jahre. Der Studentenanteil ist mit 15 Prozent vergleichsweise hoch. „Linksliberale Parteien haben bei Jüngeren eher eine Bedeutung als konservative“, sagt Wehner. Dies erkläre, wieso die Grünen so erfolgreich hier sein.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.05.2019