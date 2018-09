„Wir sind eine moderne, offene Familie“

Frankfurt.Einen Grund zum Feiern wird Annette Gümbel am 28. Oktober auf jeden Fall haben: Die Ehefrau des hessischen SPD-Spitzenkandidaten Thorsten Schäfer-Gümbel hat am Tag der Landtagswahl ihren 46. Geburtstag. Aber natürlich will die promovierte Historikerin alles ihr Mögliche dafür tun, dass es auch sonst ein freudiger Tag wird – auch wenn die Umfragen derzeit noch nicht den von ihrem Mann angestrebten Machtwechsel in Wiesbaden signalisieren. Sie hat sich fest vorgenommen, TSG, wie Schäfer-Gümbel nach seinen Initialen parteiintern genannt wird, im Wahlkampf kräftig zu unterstützen. Die letzten 14 Tage vor dem Wahltermin hat sie sich Urlaub genommen, um ihn zu möglichst vielen Wahlkampfterminen zu begleiten. Und ein gemeinsames Wahlplakat des Ehepaars ist auch schon fest eingeplant.

Im Studium kennengelernt

Für einige der Veranstaltungen in der heißen Phase des Wahlkampfs ist ein Talkshowformat angedacht, bei dem Annette Gümbel ein wenig über das Leben mit ihrem Mann erzählt, mit dem sie mittlerweile seit 20 Jahren verheiratet ist und drei Kinder hat. „Die Wähler sollen sich ein Bild von der gesamten Persönlichkeit Thorsten Schäfer-Gümbel machen können“, sagt sie, „viele wollen ja wissen, wie der so tickt.“ So etwas würde auch sie selbst als Wählerin interessieren.

Kennengelernt haben sich die beiden beim gemeinsamen Geschichtsstudium an der Gießener Universität Mitte der 1990er Jahre. Dabei gelang es dem heutigen hessischen Landes- und stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD sogar, seine spätere Frau ihrem damaligen Freund auszuspannen. Geheiratet haben sie 1998. Beide kamen ursprünglich woanders her: Thorsten Schäfer war schon als Kind mit seinen Eltern aus dem Allgäu nach Mittelhessen gezogen. Annette Gümbel kam aus Nordhessen zum Studium nach Gießen und ist „dort hängengeblieben“, wie sie selbst sagt. Heute wohnen die beiden mit ihren Kindern in Lich im Landkreis Gießen, und nicht zum ersten Mal stehen sich Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und sein sozialdemokratischer Herausforderer auch als Direktkandidaten im Duell um den Wahlkreis gegenüber, den traditionell aber der Amtsinhaber gewinnt.

Dass dort alle fünf Familienmitglieder zusammenwohnen, stimmt seit Sonntag nicht mehr. Denn die mit 20 Jahren älteste Tochter Svenja ist gerade für vier Jahre zum Politik-Studium nach England abgereist. Der 16-jährige Gregor und die mit elf jüngste Tochter Charlotte gehen dagegen noch zur Schule. Und für die nehmen sich Mutter und Vater genug Zeit, auch wenn beide berufstätig sind. Da trifft es sich gut, dass Gümbel für ihren Job als Geschäftsführerin der KIWIS-Kinderhilfe-Stiftung der Wisag AG nur einmal in der Woche an deren Sitz in Frankfurt fahren muss, auch wenn sie noch ab und zu andere Termine im Bundesgebiet hat. Den Rest der Arbeit kann sie von zu Hause aus erledigen. Hauptziel der Stiftung ist es, für die Kinder der 50 000 Wisag-Mitarbeiter gute Bildungschancen zu sichern.

Familiärer Zusammenhalt wichtig

Auch davor war Annette Gümbel immer berufstätig, so für die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und mehr als acht Jahre lang als Mitarbeiterin des SPD-Bundestagsabgeordneten Rüdiger Veit. Als berufstätige Eltern empfinden sich sie und ihr Mann als „offene, moderne Familie“, die das Schicksal vieler anderer teilt. Wichtig ist ihnen, wie sie sagt, der familiäre Zusammenhalt, wie er auch für die Gesellschaft heute so nötig sei. Und natürlich wird auch zu Hause über Politik gesprochen, durchaus auch mal kontrovers. Schließlich müsse sie ja nicht wie ihr Mann bestrebt sein, alle Strömungen zu berücksichtigen, sagt Gümbel, die auch im Vereinsleben ihres Wohnorts mitmischt.

Geburtstag hin oder her, am Abend des Wahlsonntags ist Annette Gümbel natürlich mit ihrem Mann in Wiesbaden.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.09.2018