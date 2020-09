„Wir sind einfach vergessen worden“

Kernen-Stetten/Heidenheim.Und plötzlich ist man nicht nur Mutter, sondern auch Lehrerin für sein Kind mit Behinderung. So ging es nicht nur der 45-jährigen Bettina Pohl in Korb (Rems-Murr-Kreis), als im März coronabedingt die Theodor-Dierlamm-Schule der Diakonie Stetten schließen musste, die ihr Sohn Dominik üblicherweise besucht.

„Dominik hat so tolle Fortschritte in der Theodor-Dierlamm-Schule gemacht“, berichtet die Mutter von drei Kindern. Nun hatte sie Angst, dass das Homeschooling bei ihrem Ältesten zu Entwicklungsrückschlägen führen würde. Neben dem Beruf für alle Lehrerin zu sein, war „enorm kräftezehrend“, sagt Bettina Pohl. Selbst als dann kurz vor Schuljahresende jede zweite Woche Präsenzunterricht stattfinden konnte, war das nur eine Teilentlastung. Pohl bemerkte, dass Dominik in der Woche, in der kein Unterricht stattfand, wieder viel vergessen hatte.

Fachlehrer Domenico Murrone von der Theodor-Dierlamm-Schule hat mit seiner Kollegin in Windeseile Unterrichtsalternativen für die Jugendlichen mit Behinderung entwickelt. „Wir haben Briefumschläge mit Arbeitsblättern gefüllt und für die Schüler nach ihrem individuellen Kenntnisstand und ihren Fähigkeiten Aufgaben zusammengestellt“, berichtet der 46-Jährige. Nach einer Weile konnten die Lehrer ihre Schüler mit Hilfe digitaler Medien, wie etwa einer Lernapp, einer „Hausi-Cloud“ und Webmeeting unterrichten. Die ersten virtuellen Treffen mit der Klasse waren schwierig: „Unsere Arbeit lebt von Mimik und Gestik. Augenkontakt ist über die Kamera nur schwer möglich oder auch Handführung geht nicht. Wenn ich einem Schüler auf die Schulter klopfe, dann fühlt er sich angesprochen und bestätigt. Das fehlt natürlich alles beim Fernunterricht“, erklärt Murrone.

Nun steht das nächste Schuljahr mit ähnlichen Problemen vor der Tür. „Wir Familien mit Kindern mit Behinderungen sind nach meinem Gefühl vom Staat einfach vergessen worden“, stellt Bettina Pohl fest.

Unterricht ohne Schulbücher

Das bestätigt Gesine Wilfert, Leiterin der diakonischen Königin-Olga-Schule in Heidenheim. Dort werden blinde, sehbehinderte und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche unterrichtet. Kinder und Jugendliche mit Behinderungen brauchten ein ganz anderes Unterrichten als nicht-behinderte. „Wir verwenden im Unterricht kaum Schulbücher, sondern erstellen die Materialien zum Großteil selbst“, erklärt sie. Für die Schüler der Königin-Olga-Schule gab es etwa Blumensamen nach Hause geschickt. Bei einer Online-Morgenrunde konnten die Schülerinnen und Schüler dann sehen, wie diese gewachsen sind. „So entstanden auch für Schüler mit komplexen Beeinträchtigungen tolle Fernlernangebote, in denen sich Anschauungsmaterialien und digitale Angebote ergänzen.“ epd

