„Wir sind in schwerer Krise“

San Francisco.Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann sieht wegen des Rechtsrucks in Deutschland und Europa die Demokratie in Gefahr. „Wir sind sozusagen in einer schweren Krise in Europa. Überall gewinnen die Rechtspopulisten an Boden“, betonte der Grünen-Politiker am Sonntag (Ortszeit) in San Francisco. Die Lage im Land habe sich in den vergangenen Jahren dramatisch verändert. Von rechts gebe es wieder ganz massive Ansagen, dass nur homogene Gesellschaften funktionierten, nicht plurale. „Das ist natürlich ein enormer Angriff auf das, was wir im modernen Verfassungsstaat glauben.“ Errungenschaften wie Pluralität und Menschenrechte würden infrage gestellt. lsw

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018