Wirbel um „Fangquoten“ für Polizisten

Stuttgart.Ende Juli sorgte der Vorwurf für Aufregung, die Polizei in Baden-Württemberg müsse im Bereich der Verkehrsdelikte sogenannte „Fangquoten“ erfüllen. Gibt das Stuttgarter Innenministerium den Beamten tatsächlich vor, wie viele Verstöße pro Jahr geahndet werden sollen? Muss also verstärkt Jagd auf Verkehrssünder gemacht werden, um gewisse Vorgaben zu erfüllen?

Das Innenministerium dementierte damals diese Regelung und sprach von einem „modernen Controlling“. Die FDP sieht hier jedoch weiter Aufklärungsbedarf. Das Thema zeige, „unter welchem Erfolgsdruck bei gleichzeitigem Zuwachs der Dokumentationspflichten die Polizei steht“, sagt Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke auf Anfrage dieser Zeitung. Er sieht auch Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) in der Pflicht. „Während der Innenminister unbedingt nachgewiesen haben will, dass die Polizei „Fangquoten“ im Straßenverkehr erfüllt, interessiert ihn der dadurch entstehende Verwaltungsaufwand nicht“, kritisiert Rülke.

Auf Präsidien heruntergerechnet

In einer Landtagsanfrage der FDP, die dieser Zeitung vorliegt, räumt Strobls Staatssekretär Julian Würtenberger (CDU) jedoch sehr wohl ein, dass die Polizisten versuchen sollten, gewisse Vorgaben zu erreichen. „Für das Jahr 2018 wurden –basierend auf der Unfalllage und in Absprache mit den regionalen Polizeipräsidien – anzustrebende Orientierungswerte für die Verkehrsüberwachung definiert und diese grundsätzlich für die kommenden Jahre vereinbart“, so Würtenberger in der Antwort auf die Landtagsanfrage. Diese Orientierungswerte sind für die Jahre 2018 bis 2020 vom Innenministerium festgelegt. So liegt der Wert bei Verstößen gegen die Gurtpflicht und die Kindersicherung bei landesweit 130 000 pro Jahr. Bei unerlaubter Handynutzung am Steuer sind es jährlich 80 000 Verstöße, bei Trunkenheitsfahrten 16 000 und bei den Drogenverstößen 7000.

Zudem wurden diese Ziele sogar auf die einzelnen Präsidien heruntergerechnet. So sollen Polizisten in Mannheim jährlich bei 14 897 Gurtsünder fassen – der zweithöchste Wert im Südwesten. In Konstanz sind es 9612 Verstöße, in Heilbronn 9097. Doch was sind die Konsequenzen, wenn solche jährlichen Zielwerte von der Polizei nicht erreicht werden? Dazu schreibt Würtenberger: „Im Rahmen des strategischen Controllings wird durch die regionalen Polizeipräsidien auch die Erreichung der Orientierungswerte überprüft.“ Allerdings weist er darauf hin, dass es keine Belohnung oder Bestrafung für die Beamten geben werde, die unter den Werten bleiben.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018